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  • Источник: «Спартак» и Джикия ведут переговоры о продлении контракта

Источник: «Спартак» и Джикия ведут переговоры о продлении контракта

17 ноября 2017, 20:46
6

Руководство «Спартака» намерено продлить контракт с защитником Георгием Джикией. Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года. За московскую команду 23-летний россиянин выступает с зимы 2017 года.

«Сейчас одна из главных задач «Спартака» – продление контракта с Джикией. Он пришeл в клуб только зимой, но за короткий срок стал лидером команды. Сейчас идут переговоры между клубом и игроком о продлении контракта до 2022 года.

Нынешняя зарплата защитника – около 700 тысяч евро. Понятное дело, красно-белые стремятся продлить контракт с игроком сборной России, который очаровал всех своей игрой и бойцовским характером», – сказал Арустамян.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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alexivanof197
1510941321
продлить обязаны
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oyabun
1510941713
Надо защитить игрока клуба более совершенным контрактом от всем известного "голубого воришки" сманивающего всех более менее стоящих игроков российских клубов своими безграничными финансовыми возможностями.
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insider_retro
1510942515
Обоюдный интерес!.. Думаю без проблем будут найдены приемлемые точки соприкосновения для соглашения по срокам, деньгам и отступным!..
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FCSM#REDWHITE#
1510949096
давно пора!!!
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paracetamol
1510955030
Слупи с них Георгий не меньше Промеса. Или в Зенит давай!
Ответить
OfaZavr
1510990304
это правильно
Ответить
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