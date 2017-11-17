Источник: «Спартак» и Джикия ведут переговоры о продлении контракта

Руководство «Спартака» намерено продлить контракт с защитником Георгием Джикией. Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года. За московскую команду 23-летний россиянин выступает с зимы 2017 года.

«Сейчас одна из главных задач «Спартака» – продление контракта с Джикией. Он пришeл в клуб только зимой, но за короткий срок стал лидером команды. Сейчас идут переговоры между клубом и игроком о продлении контракта до 2022 года.

Нынешняя зарплата защитника – около 700 тысяч евро. Понятное дело, красно-белые стремятся продлить контракт с игроком сборной России, который очаровал всех своей игрой и бойцовским характером», – сказал Арустамян.