Моуринью: «Испытываю огромное уважение к Бенитесу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о тренере «Ньюкасла» Рафаэле Бенитесе. Завтра команды встретятся в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

«Испытываю огромное уважение к Бенитесу. Буду очень рад пожать ему руку и сыграть еще один матч друг против друга.

Уважаю его как человека и профессионала», – сказал португалец.

С 2004 по 2010 год Бенитес возглавлял «Ливерпуль», в сезоне-2012/13 был исполняющим обязанности главного тренера «Челси». Испанец также работал с «Валенсией», «Интером», «Наполи» и «Реалом».

«Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице. «Сороки» находятся на 11-й строчке.

Напомним, участие в матче на «Олд Траффорд» смогут принять нападающий Златан Ибрагимович и полузащитник Поль Погба.