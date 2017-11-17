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  • Черчесов: «Столкновение Лунева и Родриго – чисто футбольный момент»

Черчесов: «Столкновение Лунева и Родриго – чисто футбольный момент»

17 ноября 2017, 17:51
10

Главный тренер сборной России прокомментировал столкновение Андрея Лунева и Родриго в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3). Голкипер «Зенита» получил скальпированную рану лобной области.

«Это чисто футбольный момент. Если спросить нападающего, он же не специально, наверное, это сделал. Другое дело, что в следующий раз он бы был чуть поаккуратнее.

Вратарь никогда не уступает в таких случаях, есть джентльменский набор для нападающих, что в таких ситуациях, если чувствуешь, что 50 на 50, надо перепрыгивать», – сказал специалист.

Вчера Лунев был выписан из больницы.

Источник: РФС
Товарищеские матчи Россия Испания Зенит Лунев Андрей Родриго Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Евгений П
1510930355
Пожалуй, впервые с усачём соглашусь))
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Jenea83
1510931124
Черезчурчесов прав!
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84aivengo
1510931737
еще скажите,что судейство футбольный момент..
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Woodbreak
1510932893
ты *****
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insider_retro
1510932991
Наш вратарь не уступил, а нападающий в джентльменском наборе выбрал жёсткий вариант... Когда-нибудь и под него не уберут ногу... Это жизнь...
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bumer_moscow
1510934639
ужас
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lexa2154
1510934713
Это просто уму не постижимо, такое халатное отношение к Луневу, однозначно тянет старикашку(акинфешу) на первый номер. А придут оф., матчи и першего мандраж как всегда начнется, а оттуда и косяки. Надо молодежи на этих встречах с грандами давать набираться опыта, и Селихова в сборную...
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paracetamol
1510935870
Если не перепрыгнул, значит виноват. Бить в лицо коленом - это не футбольный момент, а бои без правил!
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polt
1510938087
"Если спросить нападающего, он же не специально, наверное, это сделал." Наверное. У него травмировали вратаря в очень спорной ситуации в ТОВАРИЩЕСКОЙ игре, а он оправдывает Родриго. Гнида.
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