Черчесов: «Столкновение Лунева и Родриго – чисто футбольный момент»

Главный тренер сборной России прокомментировал столкновение Андрея Лунева и Родриго в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3). Голкипер «Зенита» получил скальпированную рану лобной области.

«Это чисто футбольный момент. Если спросить нападающего, он же не специально, наверное, это сделал. Другое дело, что в следующий раз он бы был чуть поаккуратнее.

Вратарь никогда не уступает в таких случаях, есть джентльменский набор для нападающих, что в таких ситуациях, если чувствуешь, что 50 на 50, надо перепрыгивать», – сказал специалист.

Вчера Лунев был выписан из больницы.