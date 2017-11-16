Манчини: «Я доверяю Дзюбе, однако нападающий должен забивать»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы.

«Безусловно, я доверяю Дзюбе. Как и всем нашим игрокам, которые, считаю, большие молодцы. В той же Казани Артем потрудился на славу. Я им доволен.

Однако он все-таки нападающий. И должен забивать. Думаю, его еще «прорвет», если можно так сказать. Причем как раз в последних играх этого календарного года, которые во многом станут для нас решающими», — сказал Манчини в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 21 матче, отметившись одним забитым голом.