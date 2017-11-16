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  • Манчини: «Я доверяю Дзюбе, однако нападающий должен забивать»

Манчини: «Я доверяю Дзюбе, однако нападающий должен забивать»

16 ноября 2017, 20:21
15

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы.

«Безусловно, я доверяю Дзюбе. Как и всем нашим игрокам, которые, считаю, большие молодцы. В той же Казани Артем потрудился на славу. Я им доволен.

Однако он все-таки нападающий. И должен забивать. Думаю, его еще «прорвет», если можно так сказать. Причем как раз в последних играх этого календарного года, которые во многом станут для нас решающими», — сказал Манчини в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 21 матче, отметившись одним забитым голом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (15)
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insider_retro
1510853309
Надо отдать должное - Манчини ставит игрока на разные отрезки по продолжительности и против различных по уровню команд... Но пока только один гол, забитый от щедрот Кокорина... Чё-то не прёт, несмотря на веру... Но терпение не безгранично... Надо прыгнуть выше головы, иначе...
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Полная Канистра
1510854543
селёдку с молоком уж точно прорвёт
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Тraumtanzеr
1510855691
Что бы он забивал, ему нужен *****, чтоб тот ему точно в голову попадал.
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Almazovich
1510856430
Правильно говорит Манчини!
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DOCTOR PENALTY
1510857456
Пока что Манчини доверяет Дзюбе охрану скамейки запасных.
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VVM1964
1510857980
ТЫ ДОВЕРЯЙ , НО КАРМАШКИ ПРОВЕРЯЙ ( ШУТКА )
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Par Mezan
1510859827
Дзюбейро ждёт напарника, свою новую вторую половинку в нападе. Может, так обидел своими приколами бывших, что и не каждый рискнёт?...
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GoLenaStop
1510860222
..."Дзюба сыграл в 21 матче, отметившись одним забитым голом".. - слабо. А ежели по своим попробовать бить - может, прорвёт? Только уж определись, где чьи...Ха!
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uyvaslov
1510863613
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/ka4ok
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OfaZavr
1510904645
вряд ли дождется от него чего-нибудь дельного.
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