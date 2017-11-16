Павлюченко считает, что Смолов и Кокорин могли бы выступать в АПЛ

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, кто из российских футболистов смог бы заиграть в английской Премьер-лиге.

«Уверен, что Смолов может играть в Европе. Другой вопрос, захочет ли он туда езжать. Но в целом у него есть все данные, чтобы выступать в топовом европейском чемпионате. Он смог бы проявить себя в Англии. Почему нет? Пусть он не футболист таранного типа, но там много других нападающих, и все играют, забивают. Не нужно быть два метра ростом и пять в ширину, чтобы хорошо толкаться.

В Англии успешно выступают разные футболисты, независимо от комплектации. Тот же Кокорин мог бы играть в АПЛ вообще без проблем. Если позовут, ребята, не бойтесь, езжайте, попробуйте себя, чтобы потом не жалеть. В Россию всегда можно вернуться», — сказал Павлюченко.

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил восемь голов в десяти матчах. На счету Кокорина – восемь мячей в 16 играх.