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  • Павлюченко считает, что Смолов и Кокорин могли бы выступать в АПЛ

Павлюченко считает, что Смолов и Кокорин могли бы выступать в АПЛ

16 ноября 2017, 15:06
7

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, кто из российских футболистов смог бы заиграть в английской Премьер-лиге.

«Уверен, что Смолов может играть в Европе. Другой вопрос, захочет ли он туда езжать. Но в целом у него есть все данные, чтобы выступать в топовом европейском чемпионате. Он смог бы проявить себя в Англии. Почему нет? Пусть он не футболист таранного типа, но там много других нападающих, и все играют, забивают. Не нужно быть два метра ростом и пять в ширину, чтобы хорошо толкаться.

В Англии успешно выступают разные футболисты, независимо от комплектации. Тот же Кокорин мог бы играть в АПЛ вообще без проблем. Если позовут, ребята, не бойтесь, езжайте, попробуйте себя, чтобы потом не жалеть. В Россию всегда можно вернуться», — сказал Павлюченко.

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил восемь голов в десяти матчах. На счету Кокорина – восемь мячей в 16 играх.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Павлюченко Роман Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Сержтир
1510834920
Могли бы но не стоит.
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Gullit 76
1510836681
В Арарат всегда можно вернуться.После заграницы наши пока возвращаются в Россию доигрывать,а не играть.Живое исключение разве что Жирков,но и ему сколько лет потребовалось чтобы стать похожим на прежнего себя?.Не знаю почему так происходит,похоже теряют веру в себя и свои возможности.Им надо не просто контракт подписать,а быть готовыми землю грызть за место в составе.Пока такого характера и желания во всей нашей сборной не вижу.
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polt
1510837893
Одни разговоры. Не тот менталитет, наши жилы рвать не будут. А по сему, гребите легкое бабло дома.
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Garrincha58
1510841487
спящий гигант как заснул в 2008 году так до сих пор в летаргическом сне,але Павлюк проснись ты проспал пол карьеры
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Cubinec1989
1510842267
8 голов в 10 матчах. И не все матчи полные. Федя красавчик
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Taps
1510853672
Никчёмным футболистом оказался Козлюченко.
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