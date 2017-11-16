Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини заявил, что «Зенит» летом не до конца укомплектовался

Манчини заявил, что «Зенит» летом не до конца укомплектовался

16 ноября 2017, 00:23
46

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение, что петербургский клуб во время летнего трансферного окна не до конца укомплектовал состав.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидера на три очка.

«Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно. Но мы выберемся из этой ситуации. Проблема в том, что нельзя играть одним и тем же составом и в четверг, и в воскресенье.

Летом мы не до конца укомплектовались. В последние дни трансферного окна нам не удалось купить двух-трех игроков, которые помогли бы варьировать состав и выступать достойно. Этими игроками должны были стать россияне», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1510781751
Как говорится, БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ !
Ответить
ЖОРРО
1510782091
Это такой итальянский юмор???))))
Ответить
Павел Буре
1510782130
Да иди ты на х .й господин манчини, посмотри на локомотив и другие команды, я тоже могу быть таким тренером, купите этого, купите того. А где тренерская работа?? во что играет Зенит???
Ответить
Asbjorn
1510782226
Игроков на два состава,вполне можно играть два матча в неделю,неужели у манчини начинается синдром луческу
Ответить
+50/-50
1510782412
Началось. Не до укомплектовались. А кто мешал? Или финансовый карман маленький? Кому-кому, а "зенитке" грех жаловаться.
Ответить
APchelov
1510782885
Манчини сейчас лучше тихо заниматься своим делом. И нечего оправдываться
Ответить
Max Bobr
1510782965
Ну да, надо было еще лямов 200 вбухать
Ответить
cska-62
1510783774
??? Иметь два полноценных состава для борьбы за золото РФПЛ - это не до конца укомплектованная команда? Требуются три? Или четыре? Да вся беда в этих двух с хвостиком составах! Сыгранности нет при чудовищной ротации!
Ответить
erma
1510796218
Нужно было укомплектоваться правильным тренером, а так, вроде, ничего.
Ответить
Garrincha58
1510815820
тренеришка у тебя Жирков не играет Анюков сидит Новосельцева вообще даже в заявке нет Богаев тоже за Зенит-2 вот тебе и два три россиянина но ты тупой и самовлюбленный тренеришко не видишь где у тебя резервы потому что пьяному танцору всегда что то мешает но тебе итальяшка наших присказок не понять
Ответить
Главные новости
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
23:26
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
7
Все новости
Все новости
«Ростов» назначил нового спортивного директора
22:58
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+