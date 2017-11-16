Манчини заявил, что «Зенит» летом не до конца укомплектовался

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение, что петербургский клуб во время летнего трансферного окна не до конца укомплектовал состав.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидера на три очка.

«Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно. Но мы выберемся из этой ситуации. Проблема в том, что нельзя играть одним и тем же составом и в четверг, и в воскресенье.

Летом мы не до конца укомплектовались. В последние дни трансферного окна нам не удалось купить двух-трех игроков, которые помогли бы варьировать состав и выступать достойно. Этими игроками должны были стать россияне», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».