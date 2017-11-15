Мовсесьян: «Чтобы склонить Кучаева к переходу в ЦСКА, пришлось идти на хитрость»

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян в интервью «Бомбардиру» рассказал, как вел переговоры относительно перехода в команду полузащитника Константина Кучаева.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин принял участие в четырех матчах Лиги чемпионов и отметился одним забитым мячом.

«Прибегал ли к хитростям, чтобы склонить игрока к переходу? Было, когда решался вопрос с Костей Кучаевым. Ситуация такая: был нападающий Зуев, и по нему нужно было принять решение – брать или не брать. «Если в довесок можно взять Кучаева, то берем», – сходу сказал я. В итоге забрали обоих. Потом Зуева замучили травмы, контракт с ним не продлили. А с Костей продлили, и сейчас он успешно играет за ЦСКА.

Бывали случаи, когда находил хорошего игрока, но из-за денег не получалось с ним договориться. Слава богу, футболисты уходили в Европу, а не в конкурирующие клубы. Просто давали больше денег и забирали. Ну, а как тут можно тягаться с «Манчестер Сити»? Надо понимать, что скауты ошибаются, и я не исключение. Но пока футболисты молодые, есть шанс, что я не ошибся (смеется)», – сказал Мовсесьян.

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