Мовсесьян: «ЦСКА не просматривает первых номеров, потому что их забирают топ-клубы»

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян в интервью «Бомбардиру» заявил, что московский клуб не просматривает ведущих игроков в связи с конкуренцией с топ-клубами.

«Самая сложная командировка – в ОАЭ на чемпионат мира U-17. Как турист я брал машину в аренду по российским правам, а в качестве скаута в аэропорту с меня потребовали международный перевод. У меня его не было. Я базировался в Дубае, а матчи были в разных эмиратах. Поэтому выходил из гостиницы в 11 утра, добирался от метро до автобусной станции, ехал на автобусе часа три-четыре, забирал скаутские билеты, ехал на стадион, потом совершал обратный маршрут – в общем, возвращался к часу ночи. И так шесть дней нон-стоп. После этого случая я сделал тот перевод, и, что интересно, его у меня больше нигде не спрашивали.

В ОАЭ присмотрели многих игроков. Вопрос в другом – ты не смотришь первых номеров, потому что их забирают топ-клубы. Защитник Абнер выступает в «Реале», Натан сейчас под 10-м номером играет в «Витессе», Ихеначо сразу забрал «Манчестер Сити». Кстати, там же мы присмотрели Страндберга. Многие считают, что его переход в ЦСКА – ошибка, но клуб остался в плюсе после его продажи, а это уже не назовешь ошибкой. Но на такие юношеские турниры нужно ездить: к тебе как можно раньше на карандаш попадают нужные ребята, также появляется понимание международного уровня», – сказал Мовсесьян.

«Однажды за шесть дней сделал 12 перелетов». Как устроена работа скаута топ-клуба