Мовсесьян: «Не потеряется ли Головин в Европе? Не готов к конкуренции – сиди дома»

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян, приведший в московский клуб полузащитника Александра Головина, в интервью «Бомбардиру» оценил перспективы игрока в Европе.

Ранее сообщалось, что в россиянине заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Барселона».

«Если бы в ЦСКА поступило достойное предложение, и клуб согласился, то я на месте Саши уехал бы уже зимой. Не потеряется ли в Европе? Хорошо, тогда как мальчик из Сибири потянул уровень ЦСКА, а как после молодежки потянул уровень основного состава? Люди должны понимать, что каждый футболист в команде ежесекундно находится в конкурентной среде. Если ты к этому не готов – сиди дома. Высокий уровень? Это не показатель.

Писали, что «Арсенал» предлагал 10 миллионов фунтов стерлингов за Головина. Первый вопрос – окей, мы его продали, у нас появилось 10 миллионов, но сможем ли мы за эти деньги найти ему равноценную замену? Думаю, нет. А хотелось бы что-то от этой суммы оставить. Получается, что на трансфер есть где-то 8 миллионов. А за эти деньги игрока с таким потенциалом не купить. Следовательно, клуб и не пойдет на сделку. Это бизнес, и нужно соизмерять риски», – сказал Мовсесьян.

«Однажды за шесть дней сделал 12 перелетов». Как устроена работа скаута топ-клуба