Радченко: «Поводы для двух пенальти были очень сомнительными»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко сравнил первый и второй таймы в исполнении российской команды во встрече с Испанией. По его мнению, первый из них получился неоднозначным.

«Ротация по сравнению с матчем против Аргентины была читаема. Понятно, что вышло много ребят из «Зенита». В какой-то степени, наверное, это действительно можно объяснить местом проведения матча. Стадион им прекрасно знаком, питерская публика была рада их видеть. Это все объяснило. Первый тайм в их исполнении, может, получился неоднозначным. Второй же мне понравился. Ребята старались, и это было видно. Сыграли на своем уровне.

Мне показалось, что и в первом, и во втором случае с пенальти поводы были очень сомнительными. Особенно удивило то, что судья поставил на «точку», даже не раздумывая. Думаю, в подобных товарищеских матчах такие пенальти не ставятся.

Действия Лунева? Конечно, неприятно пропускать три мяча. Однако можно понять, насколько это ответственная игра. Выйти в основном составе сборной России, да еще и в таком матче. Я не видел, чтобы Андрей совершил какие-то грубые ошибки.

Очень обидная травма. Концовка матча, Родриго пошел до конца… Не думаю, что он хотел нанести травму специально, но стык получился неприятным. Стоит отдать должное Луневу, не испугался, пошел до конца. Такие эпизоды случаются», – сказал Радченко.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.