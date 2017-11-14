Варга: «Думаю, Манчини может уйти в сборную Италии даже посреди сезона в РФПЛ»

Известный агент Шандор Варга поделился мнением относительно невыхода сборной Италии на чемпионат мира-2018, а также прокомментировал информацию СМИ, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является одним из кандидатов на то, чтобы возглавить «скуадру адзурру».

Напомним, итальянцы по сумме двух матчей уступили Швеции (0:1; 0:0) в стыковых поединках и впервые с 1958 года не примут участие в мировом первенстве.

– Без Италии, конечно, будет не так здорово. У них всегда очень эмоциональная и красивая игра, и будет грустно, что сборная с такими традициями не попадает на чемпионат мира. Но тут нужно смотреть обе стороны медали. Ведь для шведов, которые попали на мундиаль, это станет большим счастьем для страны и крупным историческим событием. Ведь маленькие сборные тоже готовы удивлять – как на Евро-2016 исландцы обыграли родоначальников футбола в плей-офф. Трагедия для Англии, счастье для Исландии, так же и сейчас. Футбол – та часть нашей жизни, где еще бывают чудеса. Конечно, обидно за Италию, но с другой стороны очень интересно, что маленькие сборные могут обыграть больших.

– Согласны, что у итальянцев самое слабое поколение за последние десятилетия?

– Есть что-то такое в этом, к сожалению. Вот я был в «Лужниках» на матче Россия – Аргентина. Было приятно окунуться в ностальгию, ведь моя первая работа была как раз в «Лужниках» 37 лет назад. Так вот сразу вспомнился чемпионат Европы 2008 года, где поколение русских футболистов (Семак, Аршавин, Павлюченко и т.д.) добилось серьезных результатов. Тогда было не важно, какой тренер на скамейке, поколение было сильным. Сейчас же Станислав Черчесов делает максимум, видно, что бегут, есть понятие, как играть против Аргентины. Было много приятных и хороших моментов в игре нашей сборной. Но проблема в том, что некому создать и некому забить – вот и все. А тут как ты уж не рассказывай игрокам, что делать на поле, они же не обыграют пять аргентинцев в одиночку. Также и у Италии есть проблема с нынешним поколением, которое не может показывать футбол нужного качества. Их сейчас не сравнить с плеядой легенд Дель Пьеро и Баджо.

– Джампьеро Вентура, скорее всего, покинут сборную, в итальянском футболе все будет меняться. В числе кандидатов на его место – Роберто Манчини, который заявил, что когда-нибудь хотел возглавить сборную. Верите в это?

– Пик карьеры, самая главная цель и мечта каждого нормального тренера – возглавить свою нацию. Если Манчини получит предложение поработать со сборной Италии, я уверен, что не сможет отказать. Даже сейчас, по ходу сезона в России – думаю, он может уйти в национальную сборную.