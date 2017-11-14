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  • Варга: «Думаю, Манчини может уйти в сборную Италии даже посреди сезона в РФПЛ»

Варга: «Думаю, Манчини может уйти в сборную Италии даже посреди сезона в РФПЛ»

14 ноября 2017, 13:32
15

Известный агент Шандор Варга поделился мнением относительно невыхода сборной Италии на чемпионат мира-2018, а также прокомментировал информацию СМИ, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является одним из кандидатов на то, чтобы возглавить «скуадру адзурру».

Напомним, итальянцы по сумме двух матчей уступили Швеции (0:1; 0:0) в стыковых поединках и впервые с 1958 года не примут участие в мировом первенстве.

– Без Италии, конечно, будет не так здорово. У них всегда очень эмоциональная и красивая игра, и будет грустно, что сборная с такими традициями не попадает на чемпионат мира. Но тут нужно смотреть обе стороны медали. Ведь для шведов, которые попали на мундиаль, это станет большим счастьем для страны и крупным историческим событием. Ведь маленькие сборные тоже готовы удивлять – как на Евро-2016 исландцы обыграли родоначальников футбола в плей-офф. Трагедия для Англии, счастье для Исландии, так же и сейчас. Футбол – та часть нашей жизни, где еще бывают чудеса. Конечно, обидно за Италию, но с другой стороны очень интересно, что маленькие сборные могут обыграть больших.

– Согласны, что у итальянцев самое слабое поколение за последние десятилетия?

– Есть что-то такое в этом, к сожалению. Вот я был в «Лужниках» на матче Россия – Аргентина. Было приятно окунуться в ностальгию, ведь моя первая работа была как раз в «Лужниках» 37 лет назад. Так вот сразу вспомнился чемпионат Европы 2008 года, где поколение русских футболистов (Семак, Аршавин, Павлюченко и т.д.) добилось серьезных результатов. Тогда было не важно, какой тренер на скамейке, поколение было сильным. Сейчас же Станислав Черчесов делает максимум, видно, что бегут, есть понятие, как играть против Аргентины. Было много приятных и хороших моментов в игре нашей сборной. Но проблема в том, что некому создать и некому забить – вот и все. А тут как ты уж не рассказывай игрокам, что делать на поле, они же не обыграют пять аргентинцев в одиночку. Также и у Италии есть проблема с нынешним поколением, которое не может показывать футбол нужного качества. Их сейчас не сравнить с плеядой легенд Дель Пьеро и Баджо.

– Джампьеро Вентура, скорее всего, покинут сборную, в итальянском футболе все будет меняться. В числе кандидатов на его место – Роберто Манчини, который заявил, что когда-нибудь хотел возглавить сборную. Верите в это?

– Пик карьеры, самая главная цель и мечта каждого нормального тренера – возглавить свою нацию. Если Манчини получит предложение поработать со сборной Италии, я уверен, что не сможет отказать. Даже сейчас, по ходу сезона в России – думаю, он может уйти в национальную сборную.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Италия Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (15)
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VVM1964
1510655911
ДУМАЮ СЕЙЧАС БОЛЕЛЬЩИКИ ЗЕНИТА РАЗДЕЛЯТСЯ НА ДВА ЛАГЕРЯ - ПРОТИВНИКОВ И СТОРОННИКОВ ДАННОЙ НОВОСТИ - МАНЧИНИ ФИГУРА НЕОДНОЗНАЧНАЯ .
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Loko...)
1510657423
Италия не едит в Россию ..щас ему нет смысла уходить с зенита ...
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momwig_
1510657810
Ну не надо Манчини в Италию!.. Пусть дальше "строит" команду в Зениде.
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Garrincha58
1510659758
Манчини алчный в Италии ему много не дадут да и федерации придется выкупать его у Зенита сам он за себя отступные платить не будет хотя наши дураки могут его отпустить и бесплатно да и никто не пожалеет
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hevbn 28
1510660949
Во первых на мой взгляд у Италии нет проблемы с поколением , а вот со сменой поколения есть. При чем на клубном уровне у них с этим становится лучше, все больше команд где молодые игроки начинают играть важную роль. А в сборной такого нет, именно в этом у них проблема, а те молодые игроки которые могли бы быть лидерами сборной как например Вератти по каким то причинам не могут играть в важных матчах. У Марко с этим вообще беда ,он пропустил ЕВРО 2016 , пропустил этот матч со Швецией , да и в Париже он регулярно пропускает решающие матчи в ЛЧ весной из-за травмы, а во вторых в сложившийся ситуации для Дона Манчини сейчас уйти в сборную это возможность "сохранить лицо".
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dok66
1510662248
Да куда ж он денется с "золотой подводной лодки" с названием Газпром )!
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polt
1510666163
"Было много приятных и хороших моментов в игре нашей сборной. Но проблема в том, что некому создать и некому забить – вот и все." Сам себе противоречит, где он там увидел приятные и хорошие моменты с не умеющими создавать и забивать игроками.
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prezent2017
1510692972
Придется Семака из Уфы дергать.
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