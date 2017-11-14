Игумнов: «В свои 36 Аршавин остается одним из лучших»

Тренер по физической подготовке сборной Казахстана Николай Игумнов подчеркнул, что, несмотря на возраст, полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин остается одним из лучших на поле. По словам специалиста, 36-летнего россиянина очень любят в Алма-Ате.

«Аршавин остается одним из лучших. Такие вещи творит, просто переворачивает матчи. При новом тренере стал постоянно играть по 90 минут. Набрал форму, во встрече с «Астаной» был самым живым.

Поначалу над ним издевались, говорили, что приехал доигрывать. Андрей стал забивать, отдавать голевые и его полюбили в Алма-Ате. Даже имя скандируют на трибунах. Приезжает на выезд и люди на заборы и деревья лезут, чтобы увидеть Аршавина своими глазами», – сказал Игумнов.

Напомним, на днях Аршавин продлил свой контракт с алматинцами. В минувшем сезоне хавбек отметился шестью голами в 24-х матчах казахстанской Премьер-лиги.