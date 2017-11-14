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Игумнов: «В свои 36 Аршавин остается одним из лучших»

14 ноября 2017, 12:53
6

Тренер по физической подготовке сборной Казахстана Николай Игумнов подчеркнул, что, несмотря на возраст, полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин остается одним из лучших на поле. По словам специалиста, 36-летнего россиянина очень любят в Алма-Ате.

«Аршавин остается одним из лучших. Такие вещи творит, просто переворачивает матчи. При новом тренере стал постоянно играть по 90 минут. Набрал форму, во встрече с «Астаной» был самым живым.

Поначалу над ним издевались, говорили, что приехал доигрывать. Андрей стал забивать, отдавать голевые и его полюбили в Алма-Ате. Даже имя скандируют на трибунах. Приезжает на выезд и люди на заборы и деревья лезут, чтобы увидеть Аршавина своими глазами», – сказал Игумнов.

Напомним, на днях Аршавин продлил свой контракт с алматинцами. В минувшем сезоне хавбек отметился шестью голами в 24-х матчах казахстанской Премьер-лиги.

Источник: Чемпионат.ком
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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Danish Dynamite
1510659555
Я бы взял его на ЧМ на месте Черчесова. Большой мастер, опыт не пропьешь к тому же. Как глубинный диспетчер а-ля Пирло запросто может сойти. Как вариант.
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OfaZavr
1510673438
хорошо что Андрей не на лавке сидеть приехал, а доказал что еще может приносить пользу. Молодец!
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Время действия
1510681007
Вы об этом Черчесову -самодуру втолкуйте.
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Vagner44
1511105508
я думаю если талант Аршавина родился бы в Испании например, то он был бы игроком уровня Давида Сильвы... Даже игроки такого калибра не могут раскрыть свой потенциал на все 100.. Эта совокупность многих фактов , которые к сожалению и заключают вывод, то что мы не футбольная страна..
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