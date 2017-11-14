Рибери: «Буффон – кумир для каждого игрока»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери назвал голкипера сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона настоящим кумиром для каждого футболиста.

«Сильный соперник, настоящий герой и кумир для каждого игрока. Уважаю твою международную карьеру, Джанлуиджи», – написал Рибери в твиттере.

Напомним, что после неудачной игры в стыковых матчах со сборной Швеции, Джанлуиджи Буффон объявил о завершении своей карьеры в составе национальной команды Италии.