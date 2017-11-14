Касильяс – Буффону: «Ты еще порадуешь нас всех, друг мой»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс поддержал коллегу по амплуа Джанлуиджи Буффона, который объявил после матча со сборной Швеции о завершении карьеры в национальной команде Италии.

«Жаль, что иногда приходится видеть такое. Хочу видеть тебя тем, кем ты для многих продолжаешь оставаться – настоящей легендой! Я горд тем, что много раз играл против тебя. Уверен, что ты еще порадуешь нас всех, друг мой», – написал Касильяс в своем твиттере.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира в России, уступив по сумме двух встреч в стыковых матчах сборной Швеции.