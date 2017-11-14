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Касильяс – Буффону: «Ты еще порадуешь нас всех, друг мой»

14 ноября 2017, 07:54
10

Голкипер «Порту» Икер Касильяс поддержал коллегу по амплуа Джанлуиджи Буффона, который объявил после матча со сборной Швеции о завершении карьеры в национальной команде Италии.

«Жаль, что иногда приходится видеть такое. Хочу видеть тебя тем, кем ты для многих продолжаешь оставаться – настоящей легендой! Я горд тем, что много раз играл против тебя. Уверен, что ты еще порадуешь нас всех, друг мой», – написал Касильяс в своем твиттере.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира в России, уступив по сумме двух встреч в стыковых матчах сборной Швеции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Касильяс Икер Буффон Джанлуиджи
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ПФК ЦСКА Моscow
1510637017
без Буффона ЧМ будет не так ярок
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Anton-champion
1510639496
Достойные слова!Все игроки сборной Италии должны встать на ноги и попросить у него прощение и ещё федерация должна устроить прощальный матч.Это второй в мире вратарь,после Льва Яшина.Такая легенда рождается раз в 100 лет.Жаль,что он уходит...Аж слёзы наворачиваются ...Спасибо тебе Джи-Джи.Дай ,Бог тебе здоровья и всех благ
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Sosisochkin
1510641048
Надеемся что у Буффона в ЛЧ все получится
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Tsigan
1510641547
Эх Буффон....... Такое футбольное руководство хворостиной нужно бить в день три раза!!!
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OfaZavr
1510650746
да очень жаль что Буффон не завершит карьеру на высокой ноте, но может хоть ЛЧ возьмет.
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Urry
1510651742
Жаль, что не увидим его на ЧМ
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Borz1
1510652953
не он виноват,а игроки подвели
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Alikhan
1510653402
Только Буффона жаль из всей сборной Италии
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plehanov6
1510669326
Вот это и называется - вратарское братство!!!
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Eds
1510675659
Вообще-то есть какая-то несправедливость ведь на чемпионат мира попадают команды из Азии и Африки, которые гораздо слабее команд Европы и Южной Америки, которым приходится играть переходные игры между собой... А ведь на финальную часть чемпионата мира должны приехать только сильнейшие...
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