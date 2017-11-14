Зобнин назвал Промеса лидером «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что Квинси Промес является лидером команды не только на поле, но и за его пределами.

«Промес — лидер «Спартака» не только на поле, но и в жизни. Он всегда позитивный, всегда шутит, всегда за выходы команды с базы в ресторан или еще куда-то. Его заслуга в сплочении коллектива большая. Квинси — общительный, всем помогает, особенно новичкам», – рассказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России».

В текущем сезоне Промес провел 14 матчей в рамках РФПЛ, забив в них семь голов и сделав пять результативных передач.