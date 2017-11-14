Линекер: «Может быть, пора расширить ЧМ до 48 команд?»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер в шутку предложил расширить количество команд в финальной стадии чемпионатов мира до 48 из-за непопадания на турнир в России сборных команд Италии, Чили, Голландии и США
«Мамма Миа! Италия – 4-кратный чемпион мира, 6-кратный финалист, игравший во всех турнирах с 1958 года – не поедет в Россию. Без нее чемпионат мира будет уже не тот. Арриведерчи.
Поздравляю шведов с выходом. Они проявили исключительную стойкость.
Не будет Италии, Чили, Голландии, США. Может быть, пора расширить ЧМ до 48 команд? О, подождите минутку», – написал Линекер в своем твиттере.
Напомним, что сборная Италии уступила Швеции в стыковых матчах по сумме двух встреч – 0:1.
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Источник: Twitter