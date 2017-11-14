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Линекер: «Может быть, пора расширить ЧМ до 48 команд?»

14 ноября 2017, 06:42
17

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер в шутку предложил расширить количество команд в финальной стадии чемпионатов мира до 48 из-за непопадания на турнир в России сборных команд Италии, Чили, Голландии и США

«Мамма Миа! Италия – 4-кратный чемпион мира, 6-кратный финалист, игравший во всех турнирах с 1958 года – не поедет в Россию. Без нее чемпионат мира будет уже не тот. Арриведерчи.

Поздравляю шведов с выходом. Они проявили исключительную стойкость.

Не будет Италии, Чили, Голландии, США. Может быть, пора расширить ЧМ до 48 команд? О, подождите минутку», – написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что сборная Италии уступила Швеции в стыковых матчах по сумме двух встреч – 0:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Швеция
Комментарии (17)
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Евгений П
1510631839
Может быть Линекеру пора наконец-то закодироваться?..
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Danish Dynamite
1510634917
Бред какой. Задача ЧМ - принять сильнейших, а не собирать лузеров со всей планеты. На мой взгляд, тот же Евро был куда более зрелищным, когда было 18 команд и выходили по 2 с группы, а не 3. И что команда, вышедшая с группы с 3 места без единой победы, потом его выиграла - лишнее тому подтверждение!
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Garrincha58
1510636526
а скорей всего так и будет и ЧМ будут проводить три месяца во многих странах и нах это надо и главное ФИФА и ТВ больше бабла загребут вот в чем смысл
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Евгеша 85
1510638063
а лучше бы оставить все как есть, только поубавить по паре бесполезных команд с Азии, Африки и Северной Америки и отдать их Европе.
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КЭТиК
1510640651
Расширять так сразу до 64, чего мелочиться.
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ARTHUR19
1510646887
Что-то раньше Итальянцы об этом не говорили, а теперь некоторые хотят чуть ли не по-историческому принципе на чемпионатах участвовать. Я считаю что все правильно сделано, отправили в отборах участвовать дублирующий состав (как это сделали Нидерланды) - на чемпионат не поехали.
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qwerty991
1510649595
Лично я за. Чем больше стран, тем больше футбола. Особенно летом когда нет футбола.
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OfaZavr
1510650363
ну да пусть 96 сразу и отбор не нужен никакой всем миром в одну страну завалятся все и устроят бедлам)))
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Chesn0k
1510651840
вообще-то уже расширили, с 2026 года 48 команд будет, линекер об этом и говорит
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komarinskiy
1510667708
В каждой шутке есть доля шутки.
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