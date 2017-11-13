Лев назвал катастрофой потенциальный невыход Италии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил перспективу сборной Италии не попасть на чемпионат мира-2018. «Скуадра адзурра», напомним, проводит ответный стыковой матч против шведов.

«Если они не попадут в Россию, то для них это станет катастрофой. Итальянцы должны быть фаворитом этого противостояния, но у шведов сильный состав. Они развились в последние годы. В любом случае, я поздравлю Швецию в случае ее прохода», – сказал немец.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Милане.