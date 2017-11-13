Адвокат: «Путин – большой поклонник «Зенита». Он даже заплатил за меня 1,5 миллиона»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Дик Адвокат рассказал о своей коммуникации с нынешним президентом России Владимиром Путиным. По словам голландца, наш лидер болеет за сине-бело-голубых.

«В 2008 году Путин пригласил меня на личный прием. Он все обо мне знал, будучи большим поклонником «Зенита». Отказать тогдашнему премьер-министру я не мог, пусть встреча и наслаивалась на подготовку к Суперкубку России. Сказать «нет» Путину нельзя.

Тогда, работая еще в «Зените», у меня была предварительная договоренность о контракте со сборной Австралии. Так вот Владимир Владимирович согласился выплатить за меня австралийцам 1,5 миллиона евро, чтобы разорвать договор. Путин не хотел, чтобы я уходил», – сказал Адвокат в интервью AD.

Напомним, что в этом году исполняется десять лет с первой победы «Зенита» в РФПЛ. Тогда команду тренировал голландец.