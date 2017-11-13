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  • Адвокат: «Путин – большой поклонник «Зенита». Он даже заплатил за меня 1,5 миллиона»

Адвокат: «Путин – большой поклонник «Зенита». Он даже заплатил за меня 1,5 миллиона»

13 ноября 2017, 19:12
52

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Дик Адвокат рассказал о своей коммуникации с нынешним президентом России Владимиром Путиным. По словам голландца, наш лидер болеет за сине-бело-голубых.

«В 2008 году Путин пригласил меня на личный прием. Он все обо мне знал, будучи большим поклонником «Зенита». Отказать тогдашнему премьер-министру я не мог, пусть встреча и наслаивалась на подготовку к Суперкубку России. Сказать «нет» Путину нельзя.

Тогда, работая еще в «Зените», у меня была предварительная договоренность о контракте со сборной Австралии. Так вот Владимир Владимирович согласился выплатить за меня австралийцам 1,5 миллиона евро, чтобы разорвать договор. Путин не хотел, чтобы я уходил», – сказал Адвокат в интервью AD.

Напомним, что в этом году исполняется десять лет с первой победы «Зенита» в РФПЛ. Тогда команду тренировал голландец.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Адвокат Дик Путин Владимир
Комментарии (52)
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multiscan
1510589741
Может и заплатил, но из чьего кармана?
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diadushka
1510590475
тоже мне новость) как будто Америку открыл! Это и так понятно, что он за зенит болеет, иначе как они тогда самого жирного спонсора нашли, и вообще, чемпионами стали?!
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Ali77
1510592605
Всё, что нужно знать о политике в России))
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OfaZavr
1510593104
вот оно что ну тогда многое проясняется.
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OPG-Diversant
1510595525
Получается он обвиняет Президента России в коррупции. У Путина согласно декларации таких денег нет.
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Павелий
1510595628
Ещё есть вопросы, почему в 2007 году по игре чемпионом должен был стать Спартак, а на деле стал Зенит?
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Portoz
1510595973
за кубок уефа тоже денег дал
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vsolon
1510596696
да и баварию купил за супер кубок
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3a zenit
1510596927
щас вылезут все говнисты-всё куплено.Статейку именно для этого состряпали.
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SPACE TRUCKIN
1510598861
интересно,а если б Ельцин был фанатом не тенниса,а футбола,то стал бы Урал чемпионом РФ и обладателем КУ? Щас Адвокату адвокат потребуется - подтянут за клевету - у президента не может быть столько денег...)
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