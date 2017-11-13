Манчини назвал причину потери очков «Зенитом» в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил удовлетворение результатами команды в первой части текущего сезона. Специалист отметил тяжелый график команды, связав с этим потери очков в чемпионате России.

«В целом я позитивно оцениваю то, как мы провели первую часть сезона. Было много матчей разного качества. Жаль, что мы потеряли много очков в последних играх.

Думаю, это связано с параллельными выступлениями в Лиге Европы. Было сложно совмещать игры в чемпионате и еврокубках. Тем не менее, на вторую часть чемпионата я смотрю исключительно позитивно.

Уровень чемпионата России очень высок, несмотря на то, что довольно много команд больше старается играть не на атаку, а от обороны, что не добавляет турниру зрелищности. Тем не менее, борьба складывается интересная», – сказал Манчини.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Локомотива» на три очка.