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  • Манчини назвал причину потери очков «Зенитом» в чемпионате России

Манчини назвал причину потери очков «Зенитом» в чемпионате России

13 ноября 2017, 17:34
23

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил удовлетворение результатами команды в первой части текущего сезона. Специалист отметил тяжелый график команды, связав с этим потери очков в чемпионате России.

«В целом я позитивно оцениваю то, как мы провели первую часть сезона. Было много матчей разного качества. Жаль, что мы потеряли много очков в последних играх.

Думаю, это связано с параллельными выступлениями в Лиге Европы. Было сложно совмещать игры в чемпионате и еврокубках. Тем не менее, на вторую часть чемпионата я смотрю исключительно позитивно.

Уровень чемпионата России очень высок, несмотря на то, что довольно много команд больше старается играть не на атаку, а от обороны, что не добавляет турниру зрелищности. Тем не менее, борьба складывается интересная», – сказал Манчини.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Локомотива» на три очка.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (23)
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игорь антошкин
1510585135
а наш Арсенал не играл в антифутбол-мы победили в Питере 1-0
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shahor
1510585318
А если бы Зенит в ЛЧ выступал,а?Да и в ЛЕ едва-едва прошёл,чуть не влетев провинциальному израильскому клубу.Очень несерьёзная отмазка для тренера из Европы.С графиком английского чемпионата,например,Манчини,видать,не знаком.Судорожная ротация состава и привоз массы аргентринцев.Вот и всё,что болельщики смогли увидеть.Складывается полное впечатление,что лучшие тренерские годы Манчини уже,даже,не вчера.Не зря,что из Турции его попросили...
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ufos73
1510585747
Ноет тренер который был в англии, где 3 игры в неделю норма, бывает и 4... Да еще и с составом на 2 команды! Кроме бомжей ни кто не ноет, о тяжелом графике...
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insider_retro
1510585998
И это говорит тренер, тренировавший команду в АПЛ, с её насыщенным графиком выступлений!...
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OfaZavr
1510587570
дешевые отмазки, в АПЛ еще два кубка присутствуют кроме ЛЧ и Премьер-лиги и ничего справляются тренеры и не придумывают всяких оправданий, может про тренерский уровень свой ему стоит сказать да что без звезд он нуль.
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АЛЕКС 58
1510587890
И он мечтает тренировать сборную.Итальянский Черчесов!
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серега кашин
1510588671
с двумя составами он говорит про тяжелый график
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Asbjorn
1510588683
у зенита игроков на два полноценных состава,то что ротация не работает,это вина манчини
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subbotaspartak
1510589727
...на вторую часть чемпионата я смотрю исключительно позитивно.... Было бы прикольно, если бы сказал - негативно. В зимнюю паузу прикупи третий состав, заиграешь активней.
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la verdad
1510590328
Как любой гнида-менеджер, оправдывает свою некомпетентность высоким уровнем выполняемой работы и тяжелым графиком. Работали в крупных компаниях - знаем.
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