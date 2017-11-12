Бубнов: «На чемпионате мира гол Агуэро в ворота сборной России не засчитали бы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1) выразил мнение, что забитый гостями гол был засчитан не по правилам.

Напомним, автором единственного мяча на 86-й минуте стал нападающий Серхио Агуэро.

«Если же разбирать пропущенный мяч, то тут нет сомнений в положении «вне игры». Проходи матч в рамках чемпионата мира, то арбитр посмотрел бы повтор и отменил взятие ворот. Но тут стоит поставить «минус» и Джикии, который не до конца проконтролировал Агуэро. Если бы в том эпизоде он плотнее держал бы аргентинца, то гола могло бы и не быть. Хотя в целом это нельзя назвать грубой ошибкой, а других у нашей команды и не было», – сказал Бубнов.