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  • Бубнов: «На чемпионате мира гол Агуэро в ворота сборной России не засчитали бы»

Бубнов: «На чемпионате мира гол Агуэро в ворота сборной России не засчитали бы»

12 ноября 2017, 22:17
1

Футбольный эксперт Александр Бубнов после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1) выразил мнение, что забитый гостями гол был засчитан не по правилам.

Напомним, автором единственного мяча на 86-й минуте стал нападающий Серхио Агуэро.

«Если же разбирать пропущенный мяч, то тут нет сомнений в положении «вне игры». Проходи матч в рамках чемпионата мира, то арбитр посмотрел бы повтор и отменил взятие ворот. Но тут стоит поставить «минус» и Джикии, который не до конца проконтролировал Агуэро. Если бы в том эпизоде он плотнее держал бы аргентинца, то гола могло бы и не быть. Хотя в целом это нельзя назвать грубой ошибкой, а других у нашей команды и не было», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Товарищеские матчи Россия Аргентина Агуэро Серхио Бубнов Александр
Комментарии (1)
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cky3k
1510558471
На ЧМ в наши ворота вообще годы не будут засчитывать)))
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