Глушаков поблагодарил болельщиков за атмосферу на матче Россия – Аргентина

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча против сборной Аргентины (0:1) отметил атмосферу на стадионе «Лужники». За это игрок поблагодарил болельщиков.

«Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных «Лужниках»!» – написал спартаковец.

Следующий матч сборная России проведет 14 ноября против испанцев.

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