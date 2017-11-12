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  • Глушаков поблагодарил болельщиков за атмосферу на матче Россия – Аргентина

Глушаков поблагодарил болельщиков за атмосферу на матче Россия – Аргентина

12 ноября 2017, 11:37
5

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча против сборной Аргентины (0:1) отметил атмосферу на стадионе «Лужники». За это игрок поблагодарил болельщиков.

«Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных «Лужниках»!» – написал спартаковец.

Следующий матч сборная России проведет 14 ноября против испанцев.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

«За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Россия Аргентина Спартак Глушаков Денис
Комментарии (5)
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polt
1510476850
Только и остается, что отметить болельщиков этой встречи. Но и тех, очень неуважили после игры, устроив 1,5-2х часовой выход со стадиона в мерзопакостную погоду. А игра сборной соответствует 64 месту рейтинга ФИФА, может даже с большой натяжкой.
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МАКАРШВЕД
1510479883
Только выиграть осталось...
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_Evgen_57
1510480323
да и игра сборной была не на высоком уровне
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Lester84
1510485016
Надо было Глушаку позвать болельщиков к себе в баньку - игру с Аргентиной отметить)))
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rahataim
1510499375
b lfff
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