Алькантара не стал отрицать возможного возвращения в «Барселону»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара не исключает, что в будущем может вернуться в «Барселону».

За сине-гранатовых 26-летний игрок выступал с 2011 по 2013 год, после чего перебрался в мюнхенский клуб.

«Барселона всегда будет моим домом. Не только потому, что я люблю клуб, но мне также очень нравится и сам город. Я всегда буду смотреть на них с любовью.

Никогда нельзя знать, вернусь ли я, ведь я очень счастлив в «Баварии». Однако футбол очень изменчив, все может случиться», – сказал Алькантара.

Действующий контракт испанца с «Баварией» рассчитан до 2021 года.