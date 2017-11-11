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Манчини назвал пять сильнейших клубов России

11 ноября 2017, 09:30
33

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги первой половины сезона. Итальянский специалист также отметил высокий уровень российской Премьер-лиги.

«В целом я позитивно оцениваю то, как мы провели первую часть сезона. Было много матчей разного качества. Жаль, что мы потеряли много очков в последних играх. Думаю, это связано с параллельными выступлениями в Лиге Европы. Было сложно совмещать игры в чемпионате и еврокубках. Тем не менее на вторую часть чемпионата я смотрю исключительно позитивно.

Уровень чемпионата России очень высок, несмотря на то что довольно много команд больше старается играть не на атаку, а от обороны, что не добавляет турниру зрелищности. Тем не менее борьба складывается интересная. Лично я выделю пятерку команд: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар». Это самые сильные клубы страны. Молодые российские футболисты мне тоже нравятся, особенно те, кто вызван сейчас в сборную России. Могу подчеркнуть, что легких игр нет, все матчи даются тяжело, а очки набирать непросто», – сказал Манчини.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (33)
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RamonCSKA
1510385973
реально уровень нашего футбола низкий ,качество низкое ,он оборонительный,тактика 10 защитников и вратарь самая популярная молодых игроков у нас нет норм уровня
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baltica
1510386196
да у него два состава,чего жаловаться...
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zico2205
1510386435
Ну эти клубы, любой дурак бы выделил....
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Чикомас
1510386465
Не прошло и пол года, как он понял...А мы то думали у нас сильнейшие :Анжи, Ска-энергия, урал...
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multiscan
1510388249
Как же мы без Манчини бы об этом узнали? Самое интересное то, что к концу чемпионата этот список может сильно поменяться.
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BlackMurder
1510389259
Как он догадался то, ума не приложу
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OfaZavr
1510389404
забыл еще тульский Арсенал упомянуть.
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Pablo845
1510390337
Нетрудно догадаться про сильнейшую пятерку нашего чемпионата.Это может сделать даже кухарка на кухне
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кеша_КБ
1510397293
- о, Манчини!, ты великий в своей профессии))), интересно - россияне, близкие к футболу, догадывались о твоём списке "пяти сильнейших"!? или только сегодня поняли , кто в российском футболе в первой пятёрке...
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paracetamol
1510432575
Мне кажется, Тула сейчас посильней спама и коней будет.
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