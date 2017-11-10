Из-за матча Россия – Аргентина Москву частично перекроют

Организация товарищеского матча между сборными России и Аргентины 11 ноября повлечет за собой изменения в дорожной инфраструктуре столицы.

Так, как сообщает сайт Центра организации дорожного движения, часть московских улиц в течение суток в связи с игрой будет перекрыта.

«Изменения будут действовать в день игры – с 00:00 11 ноября по 00:00 12 ноября.

Жителям домов в ограниченной для проезда транспорта зоне выдадут специальные пропуска. Владельцам резидентных парковочных разрешений пропуска принесут прямо в квартиру в пятницу. Остальные жители для получения пропуска должны будут обратиться в специально созданные штабы на Пречистенке и Доватора.

В общей сложности изменения коснутся 15 участков улично-дорожной сети», – говорится в сообщении.

С полным списком перекрываемых улиц можно ознакомиться на сайте Центра организации дорожного движения.