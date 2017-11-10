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Из-за матча Россия – Аргентина Москву частично перекроют

10 ноября 2017, 21:02
5

Организация товарищеского матча между сборными России и Аргентины 11 ноября повлечет за собой изменения в дорожной инфраструктуре столицы.

Так, как сообщает сайт Центра организации дорожного движения, часть московских улиц в течение суток в связи с игрой будет перекрыта.

«Изменения будут действовать в день игры – с 00:00 11 ноября по 00:00 12 ноября.

Жителям домов в ограниченной для проезда транспорта зоне выдадут специальные пропуска. Владельцам резидентных парковочных разрешений пропуска принесут прямо в квартиру в пятницу. Остальные жители для получения пропуска должны будут обратиться в специально созданные штабы на Пречистенке и Доватора.

В общей сложности изменения коснутся 15 участков улично-дорожной сети», – говорится в сообщении.

С полным списком перекрываемых улиц можно ознакомиться на сайте Центра организации дорожного движения.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Аргентина
Комментарии (5)
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zico2205
1510337362
А что такого произойдет ???? Да это же простой товарняк....А что тогда будет в период , когда начнется ЧМ ????
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kvm
1510338707
Месси всё купил...
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rostik-100
1510340887
Проще сегодня поставить до послезавтра автомобиль. Маразм полный, принесут в пятницу домой, кто принесет, всем подряд открывать двери, а если дома кого не будет, не легче усилить наряды полиции, чем носить по домам и печатать, а если кто купил или снял и переезд на завтра...Мэсси, может, и парень хоть куды, но таких затрат не стоит.
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