Глушаков: «Зидан – лучший футболист для меня»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фотографию с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

«Не знаю, кто у вас лучший футболист, а у меня – он», – подписал снимок 30-летний хавбек.

За 18 лет профессиональной карьеры Зидан выступал за «Кан», «Бордо», «Ювентус», «Реал» и сборную Франции на позиции полузащитника. На международном уровне Зидан выигрывал ЧМ-1998 и ЧЕ-2000. На клубном – двукратный чемпион Италии, чемпион Испании, обладатель Суперкубков этих стран и двукратный обладатель Суперкубка УЕФА.