Дайер будет капитаном сборной Англии в матче против Германии

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер выведет сборную Англии в качестве капитана на товарищеский матч против команды Германии. Об этом сообщил ресурс ESPN со ссылкой на английскую федерацию футбола.

Напомним, в предыдущем матче «трех львов» (1:0 против Словении, отбор на ЧМ-2018) капитаном был нападающий Гарри Кейн. Во вторник стало известно о том, что форвард пропустит международную паузу из-за травмы.

В текущем сезоне Дайер принял участие в 17-ти матчах на клубном уровне. На счету 23-летнего хавбека одна голевая передача.

Матч на «Уэмбли» состоится сегодня. Начало – в 23:00 по московскому времени.