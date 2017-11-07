Кейн из-за травмы не сыграет с Германией и Бразилией

Игроки «Тоттенхэма» Гарри Кейн и Харри Уинкс получили травмы. Об этом сообщил Sky Sports.
Нападающий и полузащитник не смогут сыграть в товарищеских матчах сборной Англии против команд Германии и Бразилии.
О характере травм и сроках восстановления футболистов не сообщается.
24-летний Кейн в текущем сезоне забил 13 голов и отдал три результативные передачи в 14-ти играх всех соревнований.
Команда Гарета Саутгейта примет немцев 10-го ноября, бразильцев – 14-го. Матчи пройдут на «Уэмбли».
Источник: Skysports