Кейн из-за травмы не сыграет с Германией и Бразилией

Игроки «Тоттенхэма» Гарри Кейн и Харри Уинкс получили травмы. Об этом сообщил Sky Sports.

Нападающий и полузащитник не смогут сыграть в товарищеских матчах сборной Англии против команд Германии и Бразилии.

О характере травм и сроках восстановления футболистов не сообщается.

24-летний Кейн в текущем сезоне забил 13 голов и отдал три результативные передачи в 14-ти играх всех соревнований.

Команда Гарета Саутгейта примет немцев 10-го ноября, бразильцев – 14-го. Матчи пройдут на «Уэмбли».