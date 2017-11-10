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Малафеев: «Зенит»-2007 и «Зенит»-2017 сыграли бы вничью»

10 ноября 2017, 10:41
6

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев сравнил силу команды десятилетней давности с нынешним составом под управлением Роберто Манчини. По его словам, если бы сейчас состоялся матч между ними, то была бы зафиксирована ничья. Напомним, что в 2007 году команда из Санкт-Петербурга впервые в истории России завоевала золотые награды чемпионата страны.

— Какую историю из сезона-2007 вы помните до сих пор?

— С того времени произошло много событий. В памяти сохранилось празднование, буря эмоций на футбольном поле и за его пределами, но какую-то одну житейскую или спортивную историю выделить сложно.

— Как бы сыграл «Зенит»-2007 против нынешнего состава сине-бело-голубых?

— Сложно сказать. Могу лишь утверждать, что игра была бы интересной и непредсказуемой. «Зенит» Манчини — интересная команда, которая, безусловно, сильнее нас нынешних, но если говорить о виртуальном матче между «Зенитом»-2007 и «Зенитом»-2017, то, скорее всего, была бы ничья. Как минимум (улыбается).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (6)
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Bivaliy67
1510306486
Причём 0:0
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Garrincha58
1510308014
тот Зенит порвал бы этот в одну калитку
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raritet
1510310272
Зенит 2007 , конечно, был интересней в том плане , что это была команда и невозможно было угадать , кто забьет гол. И потому , если бы такая игра состоялась, то закрыл Кокорина, Паредеса и как минимум с разницей в 2 мяча аргентинцы бы проиграли.
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Черкизовский Кот
1510311135
Верните мне мой 2007-й! Хоть я и болельщик Локо, тот Зенит вспоминаю с теплыми чувствами: Аршавин, Малафеев, Тимощук, ну и конечно же выстреливший к 30 годам Костя Зырянов. А что сейчас: денег куча, 25 игроков основы (из которых каждый пятый - аргентинец), и никакой романтики.
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Nekit92
1510333824
А почему бы не сыграть этот матч? Было бы интересно=)
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Жентус
1510360837
Слав, кого ты обманываешь? Зенит в два своих мощнейших года(2007 и 2008) разорвал бы нынешний состав с разгромным счетом. С такой то защитой как Маманна... Паша бы может и не убежал, уж слишком габаритный, а вот Андрей то легко мог бы очередной покер оформить. Такие фланговые игроки как Ким и Анюков на дороге не валяются, Кришито и Иванович даже близко им не ровня. А центо поля? Хочешь сказать что Паредес, Кузяев,Краневиттер, хоть кто то из них приблизится к Тимощуку образца 2007 года? Да даже близко не смогут. Такую мощную связку, как Тимощук-Денисов образца 2007 года еще ни разу за 10 лет не повторил ни 1 клуб РФПЛ, я уже про Зенит сам то молчу... Единственное проседающее звено в то время был именно ты Слава. Но если брать тебя образца позднее... Тот матч с Порту я никогда не забуду, тебе за этот матч можно было сразу золотой мяч давать, какой ты выдавал отрезок матчей... К такому уровню ни Лодыгин, ни Кержаков, ни Лунев не приблизились и близко. .Да что там, даже Акинфеев на твоем фоне даже в сборной сел... И ты хочешь сказать, что клуб с таким количеством не просто имен, а настоящих пацанов, которые боролись за себя, за клуб и за город сейчас бы слил этому сброду аргентинцев и их русским предводителям под руководством Кокорина с Дзюбой? Да этот нынешний гнилой сброд бы даже гол престижа бы вам не оформил ... И не вылезет нынешний Зенит до вашего уровня ещн долго! Потому что с приходом Данни(прости Мигель, ты был великим футболистом зенита) клуб умер. Данни провел великую карьеру, но до него и после это 2 разных клуба. 30 миллионов за футболиста Динамо. С тех пор клуб стал дойной коровой, а добило все покупка Халка с Витселем за 100 миллионов. И если Халк себя хоть как то оправдал, то этот дорогостоящий Витсель хуже середняка. А все почему? У него не было мотивации биться за клуб, он не местный. Зенит долгое время. Оставался лидером по цислу доморощенных футболистов в основе. Сборная состояла из игроков Зенита, а что теперь? Богатый мешок? Мы видим пример богатого мешка в Англии, посмотрите на МЮ. Разве этот клуб, который тратит такие бабки, сильнее того, что был при Фергюссоне? Даже смешно. Пока Зенит не поменяет модель подбора игроков Слава, ему до вас как до луны пешком.
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