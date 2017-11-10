Малафеев: «Зенит»-2007 и «Зенит»-2017 сыграли бы вничью»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев сравнил силу команды десятилетней давности с нынешним составом под управлением Роберто Манчини. По его словам, если бы сейчас состоялся матч между ними, то была бы зафиксирована ничья. Напомним, что в 2007 году команда из Санкт-Петербурга впервые в истории России завоевала золотые награды чемпионата страны.

— Какую историю из сезона-2007 вы помните до сих пор?

— С того времени произошло много событий. В памяти сохранилось празднование, буря эмоций на футбольном поле и за его пределами, но какую-то одну житейскую или спортивную историю выделить сложно.

— Как бы сыграл «Зенит»-2007 против нынешнего состава сине-бело-голубых?

— Сложно сказать. Могу лишь утверждать, что игра была бы интересной и непредсказуемой. «Зенит» Манчини — интересная команда, которая, безусловно, сильнее нас нынешних, но если говорить о виртуальном матче между «Зенитом»-2007 и «Зенитом»-2017, то, скорее всего, была бы ничья. Как минимум (улыбается).