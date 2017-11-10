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  • Малафеев: «Моя жизнь кардинально изменилась с момента первого чемпионства «Зенита»

Малафеев: «Моя жизнь кардинально изменилась с момента первого чемпионства «Зенита»

10 ноября 2017, 06:32
4

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, чем он занимается спустя десять лет после завоевания чемпионского звания. По его словам, он не забывает спорт.

— Десять лет назад «Зенит» оформил первое чемпионство в российской истории. Насколько быстро пролетело для вас это время?

— Десять лет — огромный период. Мне сложно оценить, насколько это было давно. С одной стороны, время пролетело чрезвычайно быстро, с другой — эти годы вместили в себя очень много событий — и грустных, и радостных. Мне кажется, у многих людей за всю жизнь не бывает столько. Могу лишь сказать, что моя жизнь с тех пор действительно кардинально изменилась.

— Если бы после матча в Раменском вам сказали, что вы закончите карьеру в 37 лет и станете успешным бизнесменом, поверили бы?

— Я бы просто принял данную информацию к сведению. Наверное, каких-то конкретных целей в этом направлении я не ставил, потому что тогда всем сердцем отдавался футболу. Мыслей о завершении карьеры и раздумий, чем буду заниматься, не возникало в принципе.

— Сейчас ваша жизнь не так тесно связана с футболом. Нет ли мысли поучаствовать в ветеранских матчах «Зенита»? Увидим ли мы вас на футбольном поле?

— Да, возможно, сейчас я не так часто соприкасаюсь с футболом, хотя стараюсь выбираться на стадион и смотреть матчи «Зенита» и сборных. О спорте не забываю и регулярно тренируюсь: велосипед, пробежки по парку. Увлекаюсь EMS — это когда под воздействием определенного электрического тока выполняются разные упражнения, от приседаний до подтягивания на турнике, что позволяет проработать практически все группы мышц. Занимаюсь смешанными единоборствами. Словом, стараюсь тренироваться практически каждый день, чтобы постоянно находиться в тонусе. Ветеранские матчи? Признаться, на эту тему особо не задумывался, да и приглашений особо нет, поскольку в Петербурге ветеранские команды давно сформированы, а ездить в Москву удается далеко не всегда.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (4)
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ateist90
1510287930
Наша Легенда №16!
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paracetamol
1510315026
Вячеслав целостная личность. И в футболе лучший, и в бизнесе везет. Уверен, не будет старым маразматиком типа Бу-бу, что ТТД считает, или Рейнгольдом, из палаты №6.
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raritet
1510325106
Редкий пример спортсмена с хорошими интеллектуальными задатками. Многие говорят :" Везет". Я бы сказал так кто везет, тому и везет. Удачи нашей легенде.
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Nekit92
1510334007
Легенда Зенита! Спасибо за всё Слава. Никогда не забудем.
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