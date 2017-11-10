Семшов: «Черчесов уже держит костяк сборной в голове»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что костяк национальной команды уже сформирован.

«Футболисты сборной Аргентины выступают в сильнейших европейских чемпионатах и находятся на ведущих ролях в своих клубах. Аргентина — одна из ведущих команд мира. Проверить себя на их фоне — очень полезная возможность.

Тем более в последнее время у нашей сборной было не так много сильных партнеров. Думаю, и у аргентинцев есть желание выступить в России перед чемпионатом мира, прочувствовать на себе местную атмосферу. Для них этот матч тоже будет полезен.

Думаю, из нынешнего состава сборной России примерно 70% футболистов попадет на чемпионат мира. Все-таки никто не застрахован от травм, поэтому обойма может варьироваться.

Также не стоит забывать и о физической готовности. Кто-то сейчас выглядит хорошо, но не факт, что каждому удастся сохранить подобную форму до лета. Так что сочетания могут меняться, но определенный костяк, безусловно, у тренера уже есть, и он держит его в голове», — сказал Семшов.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.