Акинфеев — о ЧМ-2018: «Пришел черед нашего народа»

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года.

«Хочется приносить радость, чтобы люди жили в празднике. Понятно, что это не всегда получается, но, я думаю, что пришел черед нашего народа, чтобы он порадовался, как это было в 2008 году.

Футбол создан для народа, мы всегда благодарны ему», — сказал Акинфеев.

В субботу сборная России проведет товарищеский матч со сборной Аргентины в Москве. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.