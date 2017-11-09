Акинфеев — о ЧМ-2018: «Пришел черед нашего народа»

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года.
«Хочется приносить радость, чтобы люди жили в празднике. Понятно, что это не всегда получается, но, я думаю, что пришел черед нашего народа, чтобы он порадовался, как это было в 2008 году.
Футбол создан для народа, мы всегда благодарны ему», — сказал Акинфеев.
В субботу сборная России проведет товарищеский матч со сборной Аргентины в Москве. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.
Источник: 1tv.ru