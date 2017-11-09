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Акинфеев — о ЧМ-2018: «Пришел черед нашего народа»

9 ноября 2017, 19:10
19

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года.

«Хочется приносить радость, чтобы люди жили в празднике. Понятно, что это не всегда получается, но, я думаю, что пришел черед нашего народа, чтобы он порадовался, как это было в 2008 году.

Футбол создан для народа, мы всегда благодарны ему», — сказал Акинфеев.

В субботу сборная России проведет товарищеский матч со сборной Аргентины в Москве. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

Источник: 1tv.ru
Россия Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1510244253
Спасибо , Игорь! Не забыл про нас. А то помню как некто Шава говорил прямо противоположное, мол наши ожидания - это наши проблемы.
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zico2205
1510244448
" Пришел черед нашего народа".....Чего черед ??? Смотреть ЧМ-18 по телеку ??? Попасть на стадион , я думаю, смогут только очень обеспеченные люди , а это 5% населения нашей страны....Только вот этим 5% футбол - до одного места...
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Garrincha58
1510244634
Футбол создан для народа, мы всегда благодарны ему», — сказал Акинфеев. не Конифей тут ты не прав футбол у нас в стране для вас дармоедов ни хрена не играете, а бабло мешками гребете
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ufos73
1510244712
Радость? не уж то Конефей отказался от игр за сборную??? )))
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Sergil
1510245121
Пришел твой черед облажаться на воротах и отнять у нас очки, мы все это прекрасно помним.
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за ЦСКА с 1980г
1510245179
Пир во время чумы..
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mamba9090909
1510245593
Вы сначала пройдите удачно группу, и тогда будете говорить о том, что ПРИШЁЛ черёд радовать нас.
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Dominator777
1510246232
У многих болельщиков появится уникальная и редкая возможность вживую на ЧМ 2018 посмотреть игру "звезд" мирового уровня. Даже один этот факт (независимо от игры сборной) обрадует настоящих Российских болельщиков. "Гавкать" на игроков сборной умеют многие, а играть в футбол (из гавкающих) - никто.
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Полная Канистра
1510247642
в субботу посмотрим на эту радость
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Axe111
1510256291
Играть сначала научись КНИГОРЬ
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