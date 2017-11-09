Рауш: «Тренировки Черчесова? Много одинакового с Германией»

Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш рассказал о тренировочном процессе в сборной и о главном тренере Станиславе Черчесове.

– В сборной вы дебютировали в сентябре. Ваше первое впечатление от Черчесова?

– Сразу понял: хоть тренер и немного говорит, но все понимает. У него глаза словно везде – видит, как любой игрок перемещается. Но если честно, когда я думаю о Черчесове, сразу вспоминаю: это тренер, который пригласил меня в сборную. Я так долго этого ждал! Разговоры ходили, но звонок с предложением получил только от Черчесова.

– Зобнин восхищался: тренировки Черчесова – как в «Баварии».

– Да, много одинакового с Германией. И когда соперников анализируем, и на поле. Например, играем «одиннадцать против нуля». Так отрабатываем выход в атаку

– Роман Нойштедтер подсказывает вам русские слова. Какие самые сложные?

– Чаще всего спрашиваю Рому, что пишут в нашем чате в вотсапе. Чтобы я не опоздал на съемки или еще куда. Это помогает: русские буквы я читать пока не могу.

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Аргентины в субботу в 16:00 по московскому времени.