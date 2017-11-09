Месси снова пропустит утреннюю тренировку

В четверг утром состав сборной Аргентины вновь был разделен на две группы для проведения тренировки. На поле базы «Спартака» в Тушино приехали 13 полевых игроков, среди которых стоит отметить футболистов «Зенита» Леандро Паредеса, Эмануэля Маммана и Эмилиано Ригони.

Капитан команды Лионель Месси, как и накануне, будет тренироваться во второй группе в закрытом режиме в более позднее время. Игра Аргентины с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Встреча с нигерийцами состоится 14 ноября в Краснодаре.