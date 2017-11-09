Месси: «Аргентина просто не могла позволить себе не попасть на ЧМ-2018»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о трудностях, которые его команда испытывала в отборочном турнире к чемпионату мира-2018.

«Я всегда думал, что мы можем выкарабкаться из любых сложностей. При этом я был уверен, что мы победим Венесуэлу, что победим Перу, что у нас нет другого выхода. Но я и представить себе не мог, что оба матча мы сыграем вничью, и все будет зависеть от победы над Эквадором в последнем туре.

Нам стоило огромного труда отобраться на чемпионат мира в Россию, но мы просто не могли позволить себе туда не попасть. Всякий раз я возвращался в Барселону после отборочных игр, пытаясь дать себе отчет, что еще нужно сделать, чтобы гарантировать сборной участие на ЧМ-2018», – сказал Месси в интервью телеканалу TyC Sports.

Сборной Аргентине предстоит провести товарищеский матч с Россией. Игра пройдет 11 ноября в Москве, на стадионе «Лужники».