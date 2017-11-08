«Арсенал» может подписать своего бывшего игрока Озякупа

Полузащитник «Бешикташа» Огужан Озякуп может продолжить карьеру в Англии. «Арсенал» готов вернуть своего бывшего игрока, сообщает Turkish-Football.com. По данным источника, «канониры» намерены подписать хавбека в качестве замены для Месута Озила. Последний, скорее всего, покинет клуб. Нынешний контракт Озила истекает летом, клуб пока не смог договориться с игроком по пролонгации соглашения.

Озякуп покинул «Арсенал» в 2012 году, сыграв за лондонцев всего два матча. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 12 миллионов евро.

