Антон Миранчук: «У Месси сложнее забрать мяч, чем футболку»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, как в сборной России спорят за майку Лионеля Месси. Футболист отметил, что многие партнеры по национальной команде хотят получить ее из рук Лео после игры с Аргентиной.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Владислав Игнатьев считает, что вы с Алексеем загрызете его, если он заберет футболку Месси.

– Да вообще об этом пока не думаем. 11 основных, многие выйдут на замену – да вся команда же подумает взять! Конечно, я бы очень хотел. Но важно, чтобы это не выглядело так, будто всех разорву, лишь бы получить майку себе. Если так – мне она вообще не нужна.

– У брата футболка Лео уже есть?

– Бутсы у него точно от Месси – Леша в его команду входит. Брату Лео вообще по жизни больше нравился. Но за «Барсу» болели всегда вместе, смотрели все матчи. Еще когда Месси только начинал – под 30-м номером, потом под 19-м. Помню его первый гол в 2005 году: как он красиво перебросил после паса Роналдиньо! Читали о Месси тоже много. Виейра вспоминал, когда он играл за «Ювентус»: «Мы били-били Месси, а ему все равно! Поднимается и опять тащит мяч».

– Это из его биографии узнали?

– Ее брат читал. А я – книгу про Неймара в это же время. Мама приносила. Там все построено через диалог с отцом Неймара. Все было сложно: сначала он играл в футбол, но не получилось, приходилось кое-как обеспечивать семью. А тут еще Неймар родился. Потом у него был шанс перейти в «Реал», даже на просмотр ездили. Но сердце подсказывало: надо остаться дома. Оказалось, правильно.

– С кем больше хотите сыграть в одной команде – с Месси или Неймаром?

– С Неймаром. Он мне больше нравится.

– Что сложнее: забрать у Месси майку или мяч?

– Классный вопрос, ха-ха! Наверное, все-таки мяч.

– Месси или Роналду?

– Месси! Лео – креативный игрок. Он может начать атаку с центра поля, обвести троих или красиво исполнить «стеночку» и закончить голом. А Роналду – голеадор, игрок штрафной. Не то чтобы мне такие не по духу, просто его игра меньше нравится.