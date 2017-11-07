«Интер» готов обменять Мариу на Пасторе

«Интер», как уже сообщалось ранее, заинтересован в услугах полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе. Миланцы готовы обменять аргентинца на Жоао Мариу.

По информации источника, директора «нерадзурри» Вальтер Сабатини и Пьеро Аусилио буквально «сходят с ума» по аргентинцу.

28-летний игрок в настоящее время восстанавливается после травмы медиальной коллатеральной связки, и будет готов вернуться в строй через три недели.

Отмечается, что изначально Пасторе и Мариу могут отправиться в свои новые клубы на правах аренды.