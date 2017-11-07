Кудряшов: «Будет интересно сыграть против Месси – лучшего футболиста в мире»

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Аргентиной. Футболист «Рубина» отметил, что ему будет интересно сыграть против лучшего, по его мнению, футболиста планеты – нападающего Лионеля Месси.

«Команда Аргентины – одна из сильнейших сборных, там выступают высококлассные игроки. Будет интересно сыграть с ними.

Тренеры подскажут, как действовать против этой команды. В том числе нам объяснят, как играть против Месси. Здорово, что выйдем играть против него, интересно играть против лучшего игрока в мире», – сказал Кудряшов.

Поединок Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, в Москве. Начало – в 16:00 по московскому времени.