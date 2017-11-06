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  • Булавин: «В «Зените» играют далеко не топ-звезды. Правильно говорить – футболисты среднего класса»

Булавин: «В «Зените» играют далеко не топ-звезды. Правильно говорить – футболисты среднего класса»

6 ноября 2017, 13:31
21

Экс-главный тренер «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал безвыигрышную серию петербуржцев в РФПЛ.

В 16-м туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Рубином» (0:0). Таким образом подопечные Роберто Манчини не смогли победить уже в пятом матче национального первенства подряд.

«Кризис у «Зенита», конечно, есть. Связан он с несколькими моментами. Манчини окончательно не определился с составом: в каждом матче идет ротация, смена двух-трех игроков. Это влияет на тактический рисунок – исполнители разные, взаимодействие страдает. Плюс у «Зенита» много игроков, вызывающихся в сборные. Уезжает почти вся команда! Дней 10 находится вне тренировочного процесса, а после этого итальянцу нужно в течение двух-трех дней восстановить игроков. Это сказывается на качестве.

Еще в голову футболистов ударил ранний успех. Прошло 10 туров, а о «Зените» заговорили как о чемпионе. Это накладывает свой отпечаток. Некоторые возомнили, что они птицы высокого полета. Пока этого нет. В «Зените» играют далеко не топ-звезды. Правильно говорить – футболисты среднего класса. Мастерство не настолько велико, чтобы за 20 туров до конца объявлять чемпионами», – сказал Булавин.

После 16-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 30 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» на три балла.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
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Garrincha58
1509964729
да уж хуже этого Зенита я просто не помню
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raritet
1509965375
После команд Адвокаата и Спалетти -эта команда просто слаба. Когда Спалетти выставлял по надобности практически второй состав, он мало чем уступал основе. Что интересно, на первых своих сборах Спалетти проиграл почти все спарринги, зато когда начался сезон, он щелкал все команды как орешки.
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alex1951
1509966027
Булавин прав - какие они звезды. Вот ежель команда обзывалась ,как ,,Звезда,, С-Петербург,тады еще понять можно и то больше по принадлежности к названию,типа ,,Звезда,, а в ней звездочки, ну к примеру возьмем Дзюбу....хотя какой он ,,звездочка,, - так,космическая пыль ....
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Zenmaster
1509966483
Надо ещё время -- стиль командной игры так быстро не наиграть !!! Подбор игроков вполне приличный !
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vasily52
1509968480
Все это плоды излишнего легионерства. Неужели неясно, что иностранцы едут в наш чемпионат исключительно за деньгами, которые им платят несоразмерно с их энергозатратами и мастерством? Т.е. можно нередко и посачковать и получить ту же зарплату. Вспомните, почему Рим в итоге победил Карфаген? То-то...
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Snerg
1509973913
Правильно говорить – футболисты среднего класса. ----------------------- а я про что давно говорю? просто их распиарили чтоб оправдать миллионы))
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TRELL
1509980573
После перерыва посмотрим,кто звезда,а кто середняк! Вон,по составу интереснее всех после Зенита идет Рубин,а тоже не тянет... Сырые составы,игра не строится за несколько месяцев. А про Луческу можно сказать,что рисунок игры был,но не дали даже сделать что-то...
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prezent2017
1509990715
В чемпионате автобусного парка не может быть звезд. Все становятся середнячками.
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Вомбат
1509994330
Неправда это. Наш чемпионат 6-й в Европе и 8-й в мире. В нем выросли в игроков высокого класса как легионеры (Данни, Иванович, Шкртел, Вагнер, Алекс, Тимощук...), так и отечественные игроки (Аршавин, Кержаков, Жирков, Семак...). Промесс только что буквально стал лидером сборной Нидерландов. Зе Луиш, Вернблум и Еременко выросли в нашем чемпионате особенно быстро. Фернандо и Луис Адриано после перехода в Спартак заиграли так как давно уже не играли. Могу продолжать, но наверное хватит. Обратные примеры загнивших в России игроков тоже были, но я считал - их меньше. А вот пример Халка и Витселя, которым любят у нас тыкать - совершенно не по делу. Когда они уходили из Порту в Зенит, Порту был классной командой, недавним победителем ЛЕ, а Зенит уже давно стал середнячком. Ясно, что парни плюнули на карьеру ради бабла. И смешно было бы ожидать, что такие будут играть в РФПЛ на том же уровне, что и раньше.
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