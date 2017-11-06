Булавин: «В «Зените» играют далеко не топ-звезды. Правильно говорить – футболисты среднего класса»

Экс-главный тренер «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал безвыигрышную серию петербуржцев в РФПЛ.

В 16-м туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Рубином» (0:0). Таким образом подопечные Роберто Манчини не смогли победить уже в пятом матче национального первенства подряд.

«Кризис у «Зенита», конечно, есть. Связан он с несколькими моментами. Манчини окончательно не определился с составом: в каждом матче идет ротация, смена двух-трех игроков. Это влияет на тактический рисунок – исполнители разные, взаимодействие страдает. Плюс у «Зенита» много игроков, вызывающихся в сборные. Уезжает почти вся команда! Дней 10 находится вне тренировочного процесса, а после этого итальянцу нужно в течение двух-трех дней восстановить игроков. Это сказывается на качестве.

Еще в голову футболистов ударил ранний успех. Прошло 10 туров, а о «Зените» заговорили как о чемпионе. Это накладывает свой отпечаток. Некоторые возомнили, что они птицы высокого полета. Пока этого нет. В «Зените» играют далеко не топ-звезды. Правильно говорить – футболисты среднего класса. Мастерство не настолько велико, чтобы за 20 туров до конца объявлять чемпионами», – сказал Булавин.

После 16-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 30 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» на три балла.