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  • Пейчинович: «За удар локтем Вернблум должен был получить красную картчоку, но судья решил иначе. Ничего нового»

Пейчинович: «За удар локтем Вернблум должен был получить красную картчоку, но судья решил иначе. Ничего нового»

5 ноября 2017, 20:28
4

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:2) выразил мнение, что полузащитник гостей Понтус Вернблум в данной встрече должен был получить красную карточку.

«Этот матч можно назвать скорее жeстким, чем жестоким. Было очень много борьбы. ЦСКА вообще одна из самых жeстких команд в чемпионате России. Там есть такой игрок, как Вернблум. Его удар локтем – это вообще красная карточка, но судья Сергей Карасев так не решил. Но так всегда получается в футболе. Ничего нового», – сказал Пейчинович.

Витиньо – новый лидер ЦСКА. Он остановил «Локомотив»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Пейчинович Неманья Вернблум Понтус
Комментарии (4)
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a_who
1509906032
Понтуса в топку !!!
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Karabaz
1509906687
Вернблум ваще АХ@#!Л С#@!А!
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Вомбат
1509909260
Гинер долгое время платил не только судьям, но и журналистам. Никто не смел критиковать ЦСКА за такую же точно грязную игру. Комментаторы раньше такие же точно действия Вернблума старались не замечать. Свои ЖК Вернблум получал за нарушения, за которые игрокам других команд давали красные. Сейчас поток черного нала иссяк, и комментаторы нашего гнусного ТВ вымещают на ЦСКА унижение от своей собственной продажности. Судьи, надо отдать им должное, ведут себя гораздо лучше - просто перестали помогать ЦСКА, но и не засуживают. Короче, это была не КК, а раньше за это и фола не свистнули бы. Вернблум ударил Миранчука в грудь в борьбе за мяч. Рукой при этом лица М. он не задел. Упасть от такого удара и особенно хвататься обеими ладонями за нос, выпрашивая сопернику КК, юноше не стоило. Это было очень некрасиво. Нормальный судья показал бы ЖК и Миранчуку тоже. Нормальные партнеры, особенно в прежние времена, молодому человеку напихали бы.
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Serjoga
1509913694
Посмотрим что скажет Будогосский! Наверное опять скажет, что Карасев лучший судья и он прав! Ничего нового!
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