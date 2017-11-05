Пейчинович: «За удар локтем Вернблум должен был получить красную картчоку, но судья решил иначе. Ничего нового»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:2) выразил мнение, что полузащитник гостей Понтус Вернблум в данной встрече должен был получить красную карточку.

«Этот матч можно назвать скорее жeстким, чем жестоким. Было очень много борьбы. ЦСКА вообще одна из самых жeстких команд в чемпионате России. Там есть такой игрок, как Вернблум. Его удар локтем – это вообще красная карточка, но судья Сергей Карасев так не решил. Но так всегда получается в футболе. Ничего нового», – сказал Пейчинович.

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