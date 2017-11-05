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    Витиньо – новый лидер ЦСКА. Он остановил «Локомотив»


    2.4
    Голосов: 5
    05.11.2017 18:30
    Три команды продолжают бороться за чемпионство.

    Витиньо провалил все последние матчи ЦСКА. Во встрече с «Базелем» армейцы забили два мяча во втором тайме, когда бразилец ушел на замену. «Витиньо – единственный, кто выпадал из игры ЦСКА в матче с «Зенитом», – критиковал бразильца Дмитрий Хомуха. Витиньо представляли лидером команды, но он с задачей не справился. За 15 матчей Премьер-лиги на счету главной звезды атаки ЦСКА было всего три гола и три передачи. С такой статистикой у нападающего сложно выигрывать матчи.

    В игре с «Локомотивом» Гончаренко общался с Витиньо через переводчика. Все первые минуты бразильский игрок будто заново учился играть в тактику ЦСКА. Главный тренер пальцем указывал Витиньо, куда открываться и бежать при стандартах. Но забил нападающий с игры. Первый же армейский удар в створ завершился голом от Витиньо. Он же организовал и вторую голевую атаку. Ворвавшись в штрафную с левого фланга, Витиньо подал на дальний угол вратарской. В борьбе армейские футболисты затолкали мяч в сетку.

    Уже потом было удаление Хосонова и спасение пенальти от Акинфеева. Два эпизода, которые сделали этот матч удивительным. Фернандеш все-таки спас для «Локомотива» ничью, но она не позволила клубу оторваться от конкурентов. «Локомотив» все еще первый, но без серьезного отрыва. За чемпионство борются три команды, но у ЦСКА еще не закончена битва за выход из группы и в Лиге чемпионов. Там надеются только на Витиньо. Тем более что из-за травмы вылетел Головин.

    Текстовый онлайн матча «Локомотив» – ЦСКА

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 5
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    Комментарии (13)
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    shahor
    1509898227
    Настоящий лидер ЦСКА-Игорь Акинфеев.Статья,как бы помягче выразиться...Ну вы правильно поняли.
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    insider_retro
    1509898234
    Необоснованно... В чём проявляется лидерство?... Иногда удачно выполняет свой функционал... Уже писал, что лидер тот, кто проигрывая за 10 минут до конца, потащит за собой команду и в результате вырвут победу!...
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    TUMS
    1509916447
    Да какой он лидер. Не играет, а бестолково бегает по полю.
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    AtticusFinch
    1509923523
    Пижон - не остановил Локомотив -а помог впервые команде из верхней половины таблицы - поделить очки - а не слиться...
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    Андрей 26 rus
    1509933873
    Да ему до лидера как раком до китая!!Там один лидер это Игорь с его хладнокровием и харизмой
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    directorpg
    1509958924
    Игру определяет каждый игрок на своем месте.
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    OfaZavr
    1509961502
    подумаешь один гол забил за много матчей и сразу лидер что ли, лидер не может быть таким нестабильным.
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    Lesha VV
    1509970215
    Да какой он лидер ?! Витиньо не боец. Ему повезло с ударом в матче против Локомотива . Ничья несправедливый итог встречи, Гинер совместно с Гончаренко пытаются вылепить из г...а конфету . (Подразумеваю Кучаева и Хосонова) , т.к денег на нормальных игроков нет.
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    Serjoga
    1509997282
    Почему только 3 команды борются за чемпионство? Так как сейчас играют лидеры шансы есть даже у 9-й команды!
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    vodomut
    1510114795
    локо прогадил победу
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