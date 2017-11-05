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Витиньо – новый лидер ЦСКА. Он остановил «Локомотив»

Витиньо провалил все последние матчи ЦСКА. Во встрече с «Базелем» армейцы забили два мяча во втором тайме, когда бразилец ушел на замену. «Витиньо – единственный, кто выпадал из игры ЦСКА в матче с «Зенитом», – критиковал бразильца Дмитрий Хомуха. Витиньо представляли лидером команды, но он с задачей не справился. За 15 матчей Премьер-лиги на счету главной звезды атаки ЦСКА было всего три гола и три передачи. С такой статистикой у нападающего сложно выигрывать матчи.

В игре с «Локомотивом» Гончаренко общался с Витиньо через переводчика. Все первые минуты бразильский игрок будто заново учился играть в тактику ЦСКА. Главный тренер пальцем указывал Витиньо, куда открываться и бежать при стандартах. Но забил нападающий с игры. Первый же армейский удар в створ завершился голом от Витиньо. Он же организовал и вторую голевую атаку. Ворвавшись в штрафную с левого фланга, Витиньо подал на дальний угол вратарской. В борьбе армейские футболисты затолкали мяч в сетку.

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Уже потом было удаление Хосонова и спасение пенальти от Акинфеева. Два эпизода, которые сделали этот матч удивительным. Фернандеш все-таки спас для «Локомотива» ничью, но она не позволила клубу оторваться от конкурентов. «Локомотив» все еще первый, но без серьезного отрыва. За чемпионство борются три команды, но у ЦСКА еще не закончена битва за выход из группы и в Лиге чемпионов. Там надеются только на Витиньо. Тем более что из-за травмы вылетел Головин.

Текстовый онлайн матча «Локомотив» – ЦСКА

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Витиньо
Комментарии (13)
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Strig
1509896888
Белорусское ГАВНО ганчаренка ( не видит очевидного)совсем как батька лукашенка - пшёл вон к бульбашам своим.. неужели у нас так всё запущено ... и комментаторы восхищаются нашим чемпионатом... позор... где вы наших в нашем чемпионате видите?! если и есть то маловато очень...
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Moveton
1509896926
бомбардир удалите уже этого недописаку с сайта
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shahor
1509898227
Настоящий лидер ЦСКА-Игорь Акинфеев.Статья,как бы помягче выразиться...Ну вы правильно поняли.
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insider_retro
1509898234
Необоснованно... В чём проявляется лидерство?... Иногда удачно выполняет свой функционал... Уже писал, что лидер тот, кто проигрывая за 10 минут до конца, потащит за собой команду и в результате вырвут победу!...
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TUMS
1509916447
Да какой он лидер. Не играет, а бестолково бегает по полю.
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ArReal
1509923523
Пижон - не остановил Локомотив -а помог впервые команде из верхней половины таблицы - поделить очки - а не слиться...
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Андрей 26 rus
1509933873
Да ему до лидера как раком до китая!!Там один лидер это Игорь с его хладнокровием и харизмой
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OfaZavr
1509961502
подумаешь один гол забил за много матчей и сразу лидер что ли, лидер не может быть таким нестабильным.
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Lesha VV
1509970215
Да какой он лидер ?! Витиньо не боец. Ему повезло с ударом в матче против Локомотива . Ничья несправедливый итог встречи, Гинер совместно с Гончаренко пытаются вылепить из г...а конфету . (Подразумеваю Кучаева и Хосонова) , т.к денег на нормальных игроков нет.
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Serjoga
1509997282
Почему только 3 команды борются за чемпионство? Так как сейчас играют лидеры шансы есть даже у 9-й команды!
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