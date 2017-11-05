Витиньо – новый лидер ЦСКА. Он остановил «Локомотив»

Витиньо провалил все последние матчи ЦСКА. Во встрече с «Базелем» армейцы забили два мяча во втором тайме, когда бразилец ушел на замену. «Витиньо – единственный, кто выпадал из игры ЦСКА в матче с «Зенитом», – критиковал бразильца Дмитрий Хомуха. Витиньо представляли лидером команды, но он с задачей не справился. За 15 матчей Премьер-лиги на счету главной звезды атаки ЦСКА было всего три гола и три передачи. С такой статистикой у нападающего сложно выигрывать матчи.

В игре с «Локомотивом» Гончаренко общался с Витиньо через переводчика. Все первые минуты бразильский игрок будто заново учился играть в тактику ЦСКА. Главный тренер пальцем указывал Витиньо, куда открываться и бежать при стандартах. Но забил нападающий с игры. Первый же армейский удар в створ завершился голом от Витиньо. Он же организовал и вторую голевую атаку. Ворвавшись в штрафную с левого фланга, Витиньо подал на дальний угол вратарской. В борьбе армейские футболисты затолкали мяч в сетку.

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Уже потом было удаление Хосонова и спасение пенальти от Акинфеева. Два эпизода, которые сделали этот матч удивительным. Фернандеш все-таки спас для «Локомотива» ничью, но она не позволила клубу оторваться от конкурентов. «Локомотив» все еще первый, но без серьезного отрыва. За чемпионство борются три команды, но у ЦСКА еще не закончена битва за выход из группы и в Лиге чемпионов. Там надеются только на Витиньо. Тем более что из-за травмы вылетел Головин.

Текстовый онлайн матча «Локомотив» – ЦСКА

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