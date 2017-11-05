РФПЛ. «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью, в матче было забито четыре мяча

Матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 2:2.

На 49-й минуте встречи в составе армейцев был удален полузащитник Хетаг Хосонов за фол на Тарасе Михалике. На 76-й минуте матча вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Мануэля Фернандеша с 11-метровой отметки.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 — Миранчук Ан., 14; 1:1 — Витиньо, 28; 1:2 — Натхо, 43; 2:2 — Фернандеш, 87.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Михалик (Коломейцев, 70), Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Фернандес, Натхо, Хосонов, Вернблум, Витиньо (Жамалетдинов, 83), Дзагоев (Миланов, 80).

Предупреждения: Рыбус, 62 — Хосонов, 40; Березуцкий А., 48; Вернблум, 57; Васин, 76.

Удаление: нет — Хосонов, 49.

Нереализованый пенальти: Фернандеш, 76.

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