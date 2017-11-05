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  • РФПЛ. «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью, в матче было забито четыре мяча

РФПЛ. «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью, в матче было забито четыре мяча

5 ноября 2017, 18:21
84

Матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив»ЦСКА закончился со счетом 2:2.

На 49-й минуте встречи в составе армейцев был удален полузащитник Хетаг Хосонов за фол на Тарасе Михалике. На 76-й минуте матча вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Мануэля Фернандеша с 11-метровой отметки.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 — Миранчук Ан., 14; 1:1 — Витиньо, 28; 1:2 — Натхо, 43; 2:2 — Фернандеш, 87.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Михалик (Коломейцев, 70), Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Фернандес, Натхо, Хосонов, Вернблум, Витиньо (Жамалетдинов, 83), Дзагоев (Миланов, 80).

Предупреждения: Рыбус, 62 — Хосонов, 40; Березуцкий А., 48; Вернблум, 57; Васин, 76.

Удаление: нет — Хосонов, 49.

Нереализованый пенальти: Фернандеш, 76.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (84)
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insider_retro
1509895397
Великолепная игра, отличный сценарий и блестящая постановка!!.. Спасибо за ЗРЕЛИЩЕ!!!! Давно таких поединков не было!.. Ведь могут, когда хотят!!...
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ljrljr0505
1509895426
Судья еще и Вернблума должен был удалять, а Акинфеев спас для ЦСКА очко.
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pul
1509895493
локо как всегда играть не может только с помощю судьи.....как этому чёрту доверяют вообще судить такие мачи...
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oyabun
1509895529
Подобные игры - украшение нашего Чемпионата. Команды выдали очень эмоциональный и драйвовый матч. Никто не отсиживался в обороне, все хотели победить! Браво и Локомотив и ЦСКА!
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mutabor0992
1509896130
Сейчас конечно коняшки начнут минусовать,но все равно напишу...Удаление по делу.И как минимум еще одно должно быть.Пенальти уж очень похож на фол последней надежды.За такие номера,что отчебучивает Вернблум(локтем в лицо) в АПЛ можно и сразу красную отхватить.Ну а насчет судейства в целом.Карась хочет на ЧМ.Вот и судит по циркулярам УЕФА.
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BRO_football
1509896296
Урод лысый! Всех взбесил! Тоже мне лучший судья России! Невозможно получить удовольствие от матча с таким судьёй! А Вернблума можно было удалять только в том случае, если бы Хосонова не убрали. Карасёв понял, что в этом моменте ошибся и решил пощадить ЦСКА.
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cska-62
1509896680
Игра получилась боевой. В первом тайме на гол Антона Миранчука армейцы ответили двумя мячами Витиньо и Натхо. Миранчуку идеально ассистировал Фарфан, Витиньо – Щенников, а Натхо забил после того, как уходящий в воздухе за линию мяч каким-то чудом достал и сделал навес Дзагоев. Второй тайм начался для ЦСКА повторением пройденного. Как и в матче в Туле (Кучаев), молодой Хосонов сыграл без учёта того, что висит на «карточке». И был удалён на 50 минуте. После этого почти весь второй тайм «Локомотив» активно атаковал. Акинфеев превосходно отбил пенальти на 76 минуте после удара Фернандеша, но Фернандеш реабилитировался и на 87 минуте точно пробил Акинфеева в упор. 2:2. В самом конце второго тайма армейцы слегка активизировались в атаке, активны были вышедшие на замену Миланов и Жамалетдинов, но моментов для взятия ворот всё равно больше было у «Локомотива». Игра получилась зрелищной и эмоциональной. Сергей Карасёв отсудил объективно, мелкие судейские ошибки были, но не в «одну калитку», и они не повлияли на результат. Мог ли Карасёв не удалять Хосонова, предъявляя ему вторую жёлтую карточку? Мог. А мог и удалить ещё и Вернблума за удар локтём! Но Карасёв разобрался в ситуации, удар Вернблума пришёлся в грудную клетку железнодорожника, а тот упал, хватаясь за лицо, и изображая из себя «умирающего лебедя». Думаю, что именно поэтому Карасёв Вернблуму показал лишь «горчичник».
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Garrincha58
1509896709
лысый карасек испортил хорошую игру если такой принципиальный то можно было еще пару игроков удалять
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petrucho-spb
1509896927
Болел конечно за ЦСКА,но если быть объективным отскочили. Верблум свинья. Карасев простил.Про тактику ЦСКА :куда вы лезете при меньшинстве и ведя в счёте????Ну а так хорошая игра!!!!
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CskaMoscovv
1509896976
Спасибо командам за интересную игру, надеялся на победу армейцев, ведь нужно было дотерпеть 5 мин. Спасибо Игорю Акинфееву за отраженный пенальти; Но Локо был в большинстве и не раз ещё мог забить, так что счёт закономерный.
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