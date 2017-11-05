Покеттино: «Тоттенхэм» – лучший клуб Земли. Не променяю его ни на какой другой»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отверг все слухи касательно его ухода из клуба. Ранее «Бомбардир» писал, что аргентинец является одним из потенциальных претендентов на пост рулевого мадридского «Реала».

«Самый важный клуб в мире для меня – «Тоттенхэм». Лучший на Земле. Полностью сосредоточен на работе со «шпорами» и не променяю их ни на какой другой коллектив. Мне очень интересно тренировать здесь», – сказал аргентинец.

Покеттино работает в «Тоттенхэме» с 2014 года.