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  • Покеттино: «Тоттенхэм» – лучший клуб Земли. Не променяю его ни на какой другой»

Покеттино: «Тоттенхэм» – лучший клуб Земли. Не променяю его ни на какой другой»

5 ноября 2017, 08:52
16

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отверг все слухи касательно его ухода из клуба. Ранее «Бомбардир» писал, что аргентинец является одним из потенциальных претендентов на пост рулевого мадридского «Реала».

«Самый важный клуб в мире для меня – «Тоттенхэм». Лучший на Земле. Полностью сосредоточен на работе со «шпорами» и не променяю их ни на какой другой коллектив. Мне очень интересно тренировать здесь», – сказал аргентинец.

Покеттино работает в «Тоттенхэме» с 2014 года.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (16)
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овертайм
1509862433
променяешь)
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DeMoN-MUFC
1509864494
Поменяет, если уволят))) Но я так думаю, это будет ооочень не скоро)))
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insider_retro
1509867358
Ни что не вечно... Сейчас для СМИ одни заявления, ситуация поменяется и пойдут другие песни... Пока он Тоттенхеме царь и бог!...
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fanchik
1509869425
Так обычно все говорят и футболисты в том числе, но стоит предложить зарплату в 2-3 раза больше,и сразу появляются сомнения оставаться в клубе, или идти на повышении зарплаты в другой клуб , как правило выбирают 2-й вариант,но есть и исключения.Переменчивость сильна в человеке, думаем одно, говорим другое, подразумеваем третье, делаем четвёртое и удивляемся, когда получается пятое...
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LMI
1509869780
Просто лень делать скриншот, да если честно мне весьма наплевать на ТТХ, но вот любителям Почетино и фанам этого самого ТТХ сделать это не мешало бы (и обязательно с датой произношения данной "клятвы"). А потом пускай посмотрят
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Lester84
1509869847
Не променяешь? Смотря сколько бабла предложат.
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OfaZavr
1509870195
ох не нужно зарекаться, сколько случаев подобных было.
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red-killer
1509870967
Классный тренер.
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RUPRICHT
1509871563
ВОТ ЭТО ТРЕНЕР !!!ТО ЧТО НАДО!!!!!ТРИ ГОДА У РУЛЯ на 3-м МЕСТЕ В ЧЕМПИОНАТЕ!!!В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ в своей подгруппе на первом месте обошел РЕАЛ!!!!!
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Garrincha58
1509873395
а завтра в Реал пригласят с зарплатой 20 лямов и побежит впереди паровоза
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