Рубин: «Многие игроки «Зенита» растеряли форму, но Манчини почему-то не пользуется кадровыми возможностями»

Заслуженный тренер России Марк Рубин высказал мнение по поводу причин спада в игре «Зенита» в последних матчах. По его словам, это связано с усталостью футболистов основного состава.

– Что можно сказать об игре «Зенита» в последнее время?

– Перед началом сезона набрали запас физических кондиций. Поначалу все было легко, бежалось и так далее. Сейчас – функциональная яма, спад. Как выходить из нее, Манчини знает, все-таки опытный тренер. Надо или снизить нагрузки. Или лучше использовать ротацию. Люди, которые играют, устали.

– Имеете в виду Ерохина, Кузяева, Кришито, Мевлю, Кокорина? Состав, в который он уперся, устал?

– Да. Многие совершенно форму потеряли. Тот же Ерохин выглядит очень слабо, но, тем не менее, играет. С аргентинцами такая же история.

– Игроков у «Зенита» хватает на несколько турниров.

– Конечно. Только Манчини почти не пользуется кадровыми возможностями. Что, конечно, странно. Вспомнить тот же матч с «Локомотивом». Там Ерохин с первых минут выпадал. Почему не поставить Жиркова? Он бы «съел» Фарфана. Надо было освежить среднюю линию.

– Ерохин и Жирков — на разных позициях.

– Я понимаю. Вообще говорю. Когда объявляли имена запасных на стадионе, те, кто рядом со мной сидел – Вадим Храповицкий, Денис Угаров, Серега Дмитриев, – не сговариваясь, заметили: этот состав не хуже.

– Сейчас, получается, одни устали, другие растеряли форму на скамейке?

– Конечно. Тот же Смольников, например, мог пригодиться в игре с «Локомотивом».

– На старте сезона «Зенит» выглядел лучше.

– Бесспорно. Сломалась быстрая, командная игра. Отдельные моменты есть. С тем же «Локомотивом», пока силенки были, играли хорошо. Не повезло, могли забить, в штангу попали. Но дальше-то не хватает.