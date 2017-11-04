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  • Рубин: «Многие игроки «Зенита» растеряли форму, но Манчини почему-то не пользуется кадровыми возможностями»

Рубин: «Многие игроки «Зенита» растеряли форму, но Манчини почему-то не пользуется кадровыми возможностями»

4 ноября 2017, 17:14
11

Заслуженный тренер России Марк Рубин высказал мнение по поводу причин спада в игре «Зенита» в последних матчах. По его словам, это связано с усталостью футболистов основного состава.

– Что можно сказать об игре «Зенита» в последнее время?

– Перед началом сезона набрали запас физических кондиций. Поначалу все было легко, бежалось и так далее. Сейчас – функциональная яма, спад. Как выходить из нее, Манчини знает, все-таки опытный тренер. Надо или снизить нагрузки. Или лучше использовать ротацию. Люди, которые играют, устали.

– Имеете в виду Ерохина, Кузяева, Кришито, Мевлю, Кокорина? Состав, в который он уперся, устал?

– Да. Многие совершенно форму потеряли. Тот же Ерохин выглядит очень слабо, но, тем не менее, играет. С аргентинцами такая же история.

– Игроков у «Зенита» хватает на несколько турниров.

– Конечно. Только Манчини почти не пользуется кадровыми возможностями. Что, конечно, странно. Вспомнить тот же матч с «Локомотивом». Там Ерохин с первых минут выпадал. Почему не поставить Жиркова? Он бы «съел» Фарфана. Надо было освежить среднюю линию.

– Ерохин и Жирков — на разных позициях.

– Я понимаю. Вообще говорю. Когда объявляли имена запасных на стадионе, те, кто рядом со мной сидел – Вадим Храповицкий, Денис Угаров, Серега Дмитриев, – не сговариваясь, заметили: этот состав не хуже.

– Сейчас, получается, одни устали, другие растеряли форму на скамейке?

– Конечно. Тот же Смольников, например, мог пригодиться в игре с «Локомотивом».

– На старте сезона «Зенит» выглядел лучше.

– Бесспорно. Сломалась быстрая, командная игра. Отдельные моменты есть. С тем же «Локомотивом», пока силенки были, играли хорошо. Не повезло, могли забить, в штангу попали. Но дальше-то не хватает.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (11)
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3a zenit
1509805321
весь матч будет анальный дэф Рубина с редкой контрой и катание мяча Зенитом в центре поля.Очередной уе банск ий матч РФПЛ в исполнении обеих команд.
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insider_retro
1509805480
Манчини зарёкся после матча с израильтянами по полкоманды менять... Хотя, наверное, планировал... А быстрая командная игра была всего в нескольких играх, поэтому, нельзя говорить, что, что-то сломалось... Наоборот, публику приучают к пониманию того, что команда ещё не сыгралась... Надо подождать ... месяцев, лет... Имея таких исполнителей и такой потенциал, заканчивать матчи, не забив мячей - это стыдно и несуразно... Кто бы, что не говорил в защиту....
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Chesn0k
1509809626
Ну кокору-то явно загоняли, ещё пара матчей и точно травму получит
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Taps
1509810728
Справедливые замечания. Манчини - баклан ?
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smersh45
1509817077
Завтра увидим . Будет день и будет пища
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Вомбат
1509820332
"Как выходить из нее, Манчини знает" А по-моему как раз этого-то он и не знает. Впрочем не только этого.
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woyser
1509858933
Ставка на аргентинцев провалилась и это не удивительно, они всегда были и есть лентяи. А убирать их в запас Манчини не может, слишком хорошие бабки за них отдали, ну и самолюбие самого тренера не позволяет, ведь это он их в принципе сосватал. Делать сейчас большую ротацию состава рисковано, у команды последнее время плохие результаты. Вдруг ротация не оправдает себя и что тогда? В любом случае спрос будет с тренера. Вот Манчини и не рискует, и использует проверенный вариант, не нытьём, так катаньем.
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Zenmaster
1509866643
Причём тут усталость !!! Просто командная игра ещё не поставлена - поэтому началось топтание на месте !!! Да и вообще - кто и где играет в основе ??? Постоянные перемены ухудшают ситуацию !!!
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mamba9090909
1509868719
У всех бывают спады.
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