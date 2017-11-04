Клопп – о контракте Джана: «В данной ситуации мы не можем ничего изменить»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что клуб не может один изменить ситуацию с контрактом полузащитника Эмре Джана.

Соглашение 23-летнего футболиста истекает в июне 2018 года и в данный момент он не намерен его продлевать. Ранее сообщалось, что немец хочет присоединиться к «Ювентусу» следующим летом.

«Если так случится, мы не сможем ничего изменить. Если есть игрок с контрактом, который заканчивается следующим летом, этот игрок хорош, как Эмре, мы попытаемся действовать как обычно в таких ситуациях.

Это возможность для всех нас. Но что мне теперь делать? Я мог бы сказать: «Это большая проблема, нам нужно решать ее прямо сейчас. Оказать давление на игрока, надавить на клуб, рассердить людей...» Это абсолютно не имеет смысла, мы должны уважать истекающий контракт футболиста.

В этой ситуации есть две стороны, которые могли бы поступить иначе – это клуб и игрок. Так есть, и мы не можем этого изменить.

Пока я не могу сказать вам ничего нового. Я говорил много раз, что пока Эмре не проявит ни одного признака, что его мысли находятся где-то в другом месте, я не вижу смысла это обсуждать», – сказал Клопп.