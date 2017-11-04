В 2005 году «Арсенал» отказался от покупки Давида Силвы из-за небольшого роста

«Арсенал» отказался от возможности приобрести нынешнего полузащитника «Манчестер Сити» Давида Силву 12 лет назад.

В 2005 году испанец, принадлежавший «Валенсии», выступал в аренде в «Эйбаре». В то время за ним следили скауты «канониров», однако в итоге было решено отказаться от покупки на тот момент 19-летнего футболиста, поскольку он, по мнению лондонцев, не обладал достаточными антропометрическими данными для успешного выступления в АПЛ.

Впоследствии в 2010 году Силва перешел в «Манчестер Сити» за 26 миллионов фунтов стерлингов.