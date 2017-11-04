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  • Мельгарехо: «Спартак» устроит только победа в РФПЛ и Кубке России»

Мельгарехо: «Спартак» устроит только победа в РФПЛ и Кубке России»

4 ноября 2017, 12:52
12

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо выразил уверенность, что команда пробьется в плей-офф Лиги чемпионов, а также подчеркнул, что красно-белые настроены только на победу в чемпионате и Кубке России.

«Верю, что мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов. Да, будет непросто. А что касается чемпионата России, то все в команде настроены таким образом: «Все или ничего». Нас устроит только победа. То же касается и Кубка страны. Мы хотим побеждать», – сказал Мельгарехо.

После 15-ти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера «Локомотива» на 10 очков. В лиге чемпионов красно-белые идут на третьем месте в группе, имея в своем активе пять баллов (у «Ливерпуля» – 8, у «Севильи» – 7). В Кубке России в 1/4 финала москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (12)
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alexivanof197
1509789554
играйте 90 минут и результат будет
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insider_retro
1509791136
Забег за двумя зайцами амбициозен, но неоправданно утомителен... Реально взять КР и застолбить солидное место для выступления в еурокубках!...
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APchelov
1509791916
Всё, или ничего! Так говорят грабители или влюблённые. Для футболиста - это дурацкая безответственная фраза. То есть без чемпионства от еврокубков отказываемся.
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DOCTOR PENALTY
1509792869
Нормальный, правильный настрой профессионального футболиста. А кроить, высчитывать - это для математиков.
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VVM1964
1509796039
ЭХ , ЛОРЕНСО - НЕ РУССКИЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК , А БЫЛ БЫ РУССКИЙ - ЗНАЛ БЫ " ЗА ДВУМЯ " ЗАЯЙЦАМИ " ПОГОНИШЬСЯ - НИ ОДНОГО НЕ ПОЙМАЕШЬ " ДУМАЮ КУБОК - РЕАЛЬНО В ЭТОМ СЕЗОНЕ .
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oyabun
1509801940
Справедливости ради и объективно оценивая, Спартаку в этом сезоне светит только Кубок. И то если игроки снова дурью маяться не начнут.
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OfaZavr
1509809206
настрой хороший но на деле большую нагрузку выдержать не можете и выключаетесь после первого тайма, поэтому кубок взять реальнее. Тем более если еще из группы выйдем ЛЧ или в ЛЕ весной будем играть также на три фронта и вряд ли в этой ситуации про чемпионство думать будем.
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Антимат
1518871951
У Глушакова самогона не хватит, но ничего, мы добавим.
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