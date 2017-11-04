Мельгарехо: «Спартак» устроит только победа в РФПЛ и Кубке России»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо выразил уверенность, что команда пробьется в плей-офф Лиги чемпионов, а также подчеркнул, что красно-белые настроены только на победу в чемпионате и Кубке России.

«Верю, что мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов. Да, будет непросто. А что касается чемпионата России, то все в команде настроены таким образом: «Все или ничего». Нас устроит только победа. То же касается и Кубка страны. Мы хотим побеждать», – сказал Мельгарехо.

После 15-ти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера «Локомотива» на 10 очков. В лиге чемпионов красно-белые идут на третьем месте в группе, имея в своем активе пять баллов (у «Ливерпуля» – 8, у «Севильи» – 7). В Кубке России в 1/4 финала москвичи сыграют с «Крыльями Советов».