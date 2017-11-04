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Фанат «Локомотива» не помнит, как упал с трибуны

4 ноября 2017, 07:09
1

Болельщик московского «Локомотива», во время матча 14 тура РФПЛ против «Краснодара» (0:2) упавший с трибуны, не помнит, как случился инцидент. Сергей Поляков, по его словам, уже идет на поправку.

— Меня перевели из реанимации в общую палату. Я наконец-то встал на ноги. Постепенно иду на поправку. Тьфу-тьфу-тьфу! Чувствую себя все лучше и лучше. Отделался малой кровью. Позвоночник и голова целы — это самое главное. Все остальное заживет со временем.

— Как так получилось, что вы упали? Помните этот момент?

— Этот день как будто выпал из моей жизни... Он стерся из моей памяти. Я не помню даже, что было утром. Видимо, сильно ударился головой.

— «Локомотив» оказал какую-то помощь?

— Конечно. Сразу же была организована группа поддержки и сбора финансовых средств, но мои родители отказались от нее – не было необходимости. Я попал в хорошую больницу, и мне ничего не понадобилось. Но все же хочу поблагодарить организаторов. Приятно, что про меня не забыли и действительно хотели помочь.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (1)
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OfaZavr
1509784521
наверно алкашил с утра поэтому и не помнит ничего и упал тоже поэтому.
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