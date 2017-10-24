«Локомотив» пообещал помочь болельщику, упавшему с трибуны во время матча с «Краснодаром»

я видел этот момент. Сидел на верхнем секторе. Чувак лежал без движения все время. Стюарт его увидел, где то через пару минут и очень неспешно пошел открывать свою калитку. Первый МЧСовец прибежал еще через 2 минуты, а носилки принесли еще через 2 минуты....
все это время парень был без движения. Когда его унесли на асфальте осталось много крови.
Никто из болел не спрыгнул за парнем, никто не оказал помощь.Все достали телефоны и начали снимать.
Я надеюсь, что с ним все будет нормально, хотя после увиденного есть сомнения.
Но то что Мещеряков ушел от конкретного ответа - это низко
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал афишировать, но пообещал помочь болельщику, который упал с трибуны во время первого тайма матча 14-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).
– В первом тайме с трибуны упал болельщик…
– Очень жалко его. Хочется, чтобы люди приходили наслаждаться футболом и не происходило таких эксцессов. Спасибо болельщикам за то, что даже в такую погоду их собралось немало.
– «Локомотив» готов оказать помощь пострадавшему, если это потребуется?
– Любая помощь должна идти от души, и она не требует дополнительного пиара.