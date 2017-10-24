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    «Локомотив» пообещал помочь болельщику, упавшему с трибуны во время матча с «Краснодаром»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал афишировать, но пообещал помочь болельщику, который упал с трибуны во время первого тайма матча 14-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).

    – В первом тайме с трибуны упал болельщик…

    – Очень жалко его. Хочется, чтобы люди приходили наслаждаться футболом и не происходило таких эксцессов. Спасибо болельщикам за то, что даже в такую погоду их собралось немало.

    – «Локомотив» готов оказать помощь пострадавшему, если это потребуется?

    – Любая помощь должна идти от души, и она не требует дополнительного пиара.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 11:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +600

      polozovs 25 октября 2017, 10:02

      я видел этот момент. Сидел на верхнем секторе. Чувак лежал без движения все время. Стюарт его увидел, где то через пару минут и очень неспешно пошел открывать свою калитку. Первый МЧСовец прибежал еще через 2 минуты, а носилки принесли еще через 2 минуты....
      все это время парень был без движения. Когда его унесли на асфальте осталось много крови.
      Никто из болел не спрыгнул за парнем, никто не оказал помощь.Все достали телефоны и начали снимать.
      Я надеюсь, что с ним все будет нормально, хотя после увиденного есть сомнения.

      Но то что Мещеряков ушел от конкретного ответа - это низко

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 25 октября 2017, 00:58

      После таких комментов,чуваку впору убиться с крыши высотки)))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 октября 2017, 18:18

      Пить надо меньше ! Или страховаться на случай падения !

      0
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 24 октября 2017, 16:54

      А всем помогают? Пойти,уе..ться с балкона,что ли?....

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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 24 октября 2017, 16:22

      Подарите ему минералки, пусть дома сидит и похмеляется.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 октября 2017, 15:13

      Залезать на решетки и перевес,прямое нарушения правил ТБ,а посмотрите сколько "дятлов" на ней сидит!Не он первый,не он последний)
      ЗЫ:Но премия Дарвина все равно за мясным в городе самоваров(ходил по крыше,потом с нее свалился)

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      Рейтинг: +195

      Colonist 24 октября 2017, 14:21

      А чего это он вдуг решил полететь то? Бакланом себя возомнил?)

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 24 октября 2017, 14:04

      Еще бы таких краснокнижных надо беречь их и так мало))

      -1
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 24 октября 2017, 14:02

      Подарите ему телек пусть сидит дома, футбол смотрит

      8
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 24 октября 2017, 13:45

      Теперь все начнут выпадывать с трибун

      2
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