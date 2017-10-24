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  • «Локомотив» пообещал помочь болельщику, упавшему с трибуны во время матча с «Краснодаром»

«Локомотив» пообещал помочь болельщику, упавшему с трибуны во время матча с «Краснодаром»

24 октября 2017, 11:14
20

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал афишировать, но пообещал помочь болельщику, который упал с трибуны во время первого тайма матча 14-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).

– В первом тайме с трибуны упал болельщик…

– Очень жалко его. Хочется, чтобы люди приходили наслаждаться футболом и не происходило таких эксцессов. Спасибо болельщикам за то, что даже в такую погоду их собралось немало.

– «Локомотив» готов оказать помощь пострадавшему, если это потребуется?

– Любая помощь должна идти от души, и она не требует дополнительного пиара.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (20)
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bset
1508833785
Довы***лся
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Sergil
1508834354
Нехрен на ограждение залезать. Сам виноват!
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DOCTOR PENALTY
1508834427
Это будет очень благородно со стороны клуба.
Ответить
insider_retro
1508835106
Правильная попытка сгладить ситуацию и избежать суровых исковых претензий от неадекватного муд..а!...
Ответить
OfaZavr
1508836384
если сам виноват то так ему и надо, еще и добавить нужно))
Ответить
Павел Амурский
1508837721
Куда смотрит Мутко?
Ответить
APchelov
1508839090
Браво фотографу, или кто это заснял. Это ж надо было поймать такой момент
Ответить
Шумаххер
1508841947
Теперь все начнут выпадывать с трибун
Ответить
ДЯДЯ КАМЕНЬ
1508842970
Подарите ему телек пусть сидит дома, футбол смотрит
Ответить
Пестрый
1508843040
Еще бы таких краснокнижных надо беречь их и так мало))
Ответить
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