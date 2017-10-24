«Локомотив» пообещал помочь болельщику, упавшему с трибуны во время матча с «Краснодаром»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал афишировать, но пообещал помочь болельщику, который упал с трибуны во время первого тайма матча 14-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).

– В первом тайме с трибуны упал болельщик…

– Очень жалко его. Хочется, чтобы люди приходили наслаждаться футболом и не происходило таких эксцессов. Спасибо болельщикам за то, что даже в такую погоду их собралось немало.

– «Локомотив» готов оказать помощь пострадавшему, если это потребуется?

– Любая помощь должна идти от души, и она не требует дополнительного пиара.